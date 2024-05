Egy éve veszett nyoma Suhajda Szilárdnak a Mount Everesten

Egy évvel ezelőtt, május közepén rengetegen szorítottak Suhajda Szilárdnak, hogy a negyvenéves hegymászó első magyarként jusson fel egyedül, teherhordók és pótlólagos oxigén használata nélkül Földünk legmagasabb hegycsúcsa, a 8848 méter magas Mount Everestre. Amikor megszakadt vele a kapcsolat, már az egész ország aggódott érte, és aztán kénytelen volt elfogadni a megváltoztathatatlant, hogy Suhajda Szilárd életét vesztette – derül ki a Magyar Nemzet megemlékezéséből.

"Nem tudom, hogy mi fog odafent történni, de annyit megígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, abban pedig nagyon bízom, hogy mint eddig, most is józan, megfontolt és helyes döntéseket tudok majd hozni odafent, még oxigénszegény állapotban is. Izgatott vagyok, félek, de várom is, nagyon várom" – fogalmazott Suhajda Szilárd az utolsó videójában tavaly május 23-án, egy keddi napon, a csúcstámadás előtt. Megköszönte, hogy sokan figyelemmel kísérik az expedícióját, intett a kezével, és elköszönt.

Suhajda Szilárd magyar idő szerint kedd este a 7950 méter magasan fekvő négyes táborból vágott neki, hogy meghódítsa a Föld legmagasabb pontját, a 8848 méteres Mount Everestet. Szerda reggel felesége, Legindi Tímea a Rádió 1 műsorába bejelentkezve arról beszélt, bármelyik percben befuthat férje hívása arról, hogy felért a csúcsra. Ez azonban nem történt meg. Miután Suhajda 8795 méteres magasságba ért, már nem adott jelet a GPS-e sem, ám ettől még nem kellett volna rögtön a legrosszabbra gondolni. A jeladó előtte is zavaros lokációs adatokat küldött. Suhajda ötven méterre volt a csúcstól, ami azonban olyan magasságban még többórás mászást is jelenthet,

A nap további részében sem került elő, és 8500 méter felett két éjszakát gyakorlatilag lehetetlen túlélni. Ugyanakkor abban még mindig lehetett bízni, hogy csak a hegymászó jeladójával akadt probléma; egy évvel korábban éppen ez történt vele a Himalájában, társai akkor két napig nem tudtak róla semmit.

Május 26-án, pénteken a legjobb nepáli hegyivezetőkből összeállított keresőcsapat indult Suhajda Szilárd felkutatására, de nem bukkantak rá. A négyes táborban ugyanakkor felfedezték a sátrát, amelyben sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták.

Azt, hogy mi történt Suhajda Sziláddal, már soha nem tudjuk meg, azonban két hegymászó is arról számolt be, hogy találkozott vele. Ben Ferrer, a Seven Summit Climbs csapat tagja május 24-én, szerdán már visszafelé tartva még fotót is készített róla, amint Suhajda Szilárd ült a hóban, 8400 méteren.

"Elég fáradtnak tűnt, ezért azt gondoltam, hogy a csapatát tájékoztatja a helyzetéről. Az alaptáborban már beszélgettünk, most köszöntem neki, megkérdeztem, hogy van, és ő csak annyit válaszolt, hogy rendben" – mondta Ferrer.

Hat órával később Elia Saikaly dokumentumfilmes hegymászó is találkozott Suhajdával. "Megpróbáltam beszélni vele, de nem válaszolt. Csak ment felfelé. Nagyon lassan, de folyamatosan felfelé tartott. Egy elszánt ember volt" – jegyezte meg Saikaly.

Az Imagine Nepal csapata arról számolt be, hogy szerdán ők hozzávetőleg 8780 méteren látták Suhajdát, aki akkor már nagyon rossz állapotban volt, eltávolódva a biztosítókötéltől – távolabbról a ruházata alapján azonosították be –, és ekkor már nem nagyon lehetett kétségünk afelől, hogy bekövetkezett a legrosszabb. A serpák még egy teljes éjszakán át kutattak azon a környéken, ahol a Suhajdát utoljára életben látták. 8750 méter és a 8848 méteres csúcs között többször fel-alá másztak és keresték Szilárd nyomát, mindhiába. Ekkor a háttércsapattal történt egyeztetést követően közösen úgy döntöttek, hogy a földi keresést befejezik.

Május 27-én, szombaton már itthoni csapata is múlt időben fogalmazott és búcsúzott tőle: Suhajda Szilárd az egyik legeredményesebb magyar expedíciós hegymászó volt.

"Hogy mi történt akkor, amikor Szilárd nem csatlakozott a fix kötélhez, azt nem tudjuk pontosan. Nagy valószínűséggel magashegyi beteg lett. Szeretném hinni, hogy módosult tudatállapotban volt, amikor már nem fáj semmi, hallucinál, és nem szenved. Ahol utoljára látták, olyan távolságban volt a rögzített kötéltől, hogy nem lehetett volna könnyen megközelíteni. Egy nagyon kitett, omlékony helyen volt, ahonnan lecsúszott. És olyan irányba csúszott le, amely nem az útvonal része, valószínűleg beesett egy hasadékba, ezért sosem fogják megtalálni" – mondta Legindi Tímea, aki már a tragédia bekövetkezésekor is azt mondta, azt szeretné, ha férje a Mount Everesten nyugodna békében.

A tragédia után Kollár Lajos, a Magyarok a világ nyolcezresein expediciósorozat csapatvezetője beszélt Suhajda Szilárdról és a hegymászás veszélyeiről az InfoRádió Aréna című műsorában: