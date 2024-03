Kylian Mbappé eltökélt, de Emmanuel Macron segítségére lehet szüksége

A Real Madrid és Kylian Mbappé közös jövője idén nyártól szinte biztosra vehető, és úgy néz ki, a két fél között sokkal komolyabbak a tárgyalások, mint valaha. Az átigazolásokkal foglalkozó olasz sportújságíró, Fabrizio Romano szerint a felek már a sztárjátékos fizetéséről is megállapodtak - írja a Híradó.hu.

Ám, mint írják, úgy tűnik, hogy a játékos és a leendő klubja között már az átigazolás előtt nézeteltérés támadt. Mbappé ugyanis korábban nyilvánvalóvá tette, hogy szeretne részt venni a párizsi olimpián,

azonban a Real Madrid nem engedi játékosait a tornára, így a 25 éves sztár szereplése is kérdésessé válik.

A spanyol királyi gárdában pillanatnyilag három francia játékos játszik, és úgy tűnik, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni és Ferland Mendy nem lesz ott a hazájában rendezett olimpián, a francia olimpiai csapat szövetségi kapitánya, Thierry Henry dolgát pedig az is nehezíti, hogy az olimpiai keretbe 23 éven aluli játékosok kerülhetnek, kiegészülve három "túlkoros" labdarúgóval.

Az olimpián a labdarúgás nem tartozik a FIFA alá, így a klubok maguk dönthetik el, engedik-e játékosaikat rész venni a tornán. Ezzel a francia elnök, Emmanuel Macron is tisztában van, spanyol sajtóértesülések szerint ugyanis kész tárgyalni a Real Madrid elnökével, Florentino Pérezzel, hogy Mbappé részt vehessen az olimpián.

Ha a találkozóra sor kerül, a francia játékos érkezése gyakorlatilag még a nyári átigazolási időszak előtt biztossá válik.

??? Mbappé: “I always wanted to play at the Olympics and my desire has not changed”.



“If I play the Olympics then it will be a dream, but if I'm not allowed to, then I will do as I'm told. The decision is still up to one person and they haven't told me yes or no”. pic.twitter.com/Pi5qJGN2jK