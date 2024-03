Mínusz egy versenyautó, balesetezett Toto Wolff

Toto Wolff a Mercedes F1-es csapatfőnöke, aki maga is versenyez időnként, hétfő délelőtt az imolai versenypályán járt, hogy az AKM Motorsports Mercedes-AMG GT3-as versenyautóját vezesse, ahol épp a netflixes Forma–1-es sorozat (Drive to Survive/Hajsza a túlélésért) aktuális évadát forgatták.

A jelenetben az AKM Motorsports-csapat tulajdonosa, az F1 talán legjobban várt ifjú tehetségének, Andrea Kimi Antonellinek az édesapja vezette elsőként a versenyautót, majd ezt követően vette át a kocsit Wolff. A vizes pályán a Rivazza kanyarban azonban elvesztette felette az irányítást, és a hírek szerint összetörte a kocsija jobb elejét – számolt be a történtekről a hvg.hu.

A balesetről egyelőre nem kerültek nyilvánosságra fotók vagy videók, csak az alábbi kettőt publikálták, amelyeken Wolff látható az autóban, közvetlenül azelőtt, hogy kiment a pályára. De a balesetet a Netfix sorozatának következő évadában talán láthatjuk majd.

Toto Wolff was at Enzo and Dino Ferrari do Ímola taking the role of the driver along with Marco and Andrea Kimi Antonelli with the AKM Motorsport AMG GT3.



There was also a Netflix crew to shoot for "Drive to Survive". pic.twitter.com/a4j2ACd8DB