Kőkemény pletykát terjesztenek Mourinhóról és a Fradiról

Miután José Mourinhót kedden menesztette az AS Roma labdarúgócsapata, sokan azt kezdték el találgatni, hogy vajon kaphat-e még kispadot a portugál szakember topklubnál, ugyanis az elmúlt években elkerülték őt a nagyobb sikerek.

A 60 esztendős, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes tréner neve még korábban a portugál és a brazil válogatott kispadjával kapcsolatban is felmerült, de vagy ő utasította vissza az adott ajánlatot, vagy nem rá esett végül a választás. Egy biztos, folytatni szeretné még az edzősködést, és a Tranzfer Source megszellőztette az X-en, hogy akár még Magyarországra is szerződhet.

A csekély követővel rendelkező oldal úgy tudja, a Ferencváros felvette a kapcsolatot a Porto, a Chelsea, a Real Madrid és a Manchester United korábbi edzőjével, aki állítólag nyitott az ajánlatra. A Tranzfer Source szerint mivel az FTC a Paks mögött csak a második helyen áll az NB I-ben,

