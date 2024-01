Már meg is van Jose Mourinho utóda Rómában – világbajnok veszi át a csapatot

Hivatalosan is bejelentette az AS Roma, hogy Daniele De Rossi lesz az idény végéig a labdarúgócsapat edzője. A kinevezésre azért volt szükség, mert – ahogy arról az Infostart is beszámolt – a Milan elleni vereség nyomán kedd reggel menesztette a klub az együttest 2021 májusa óta dirigáló Jose Mourinhót.

Az utódot gyorsan megtalálta a római klub, Daniele De Rossi éppen csapat nélkül volt, igaz, nincs is nagy edzői tapasztalata, a 40 éves szakember eddig mindössze a másodosztályban szereplő Spal csapatát irányította, ott is 16 mérkőzésből csak hármat tudott megnyerni, és 2023 februárja óta nem volt munkája. Korábban Roberto Mancini segítője volt a 2021-ben Európa-bajnokságot nyerő olasz válogatottnál, majd korosztályos nemzeti csapatoknál dolgozott.

De Rossi 18 év alatt 616 tétmérkőzést játszott a Romában, nyert két Olasz Kupát és egy Olasz Szuperkupát, de 117-szeres válogatott, tagja volt a 2006-ban világbajnokságot nyerő csapatnak.

Az AS Roma edzőjeként szombat délután mutatkozhat be az Olimpiai stadionban a Verona elleni bajnokin.

"Örülünk, hogy a szakmai felelősséget Daniele kezébe adhatjuk, mert hiszünk abban, hogy az a vezérszerep és ambíció, amely jellemezte őt a pályán, most is döntő lehet abban, hogy elérjük a céljainkat ebben a szezonban" – áll a klubtulajdonos Dan és Ryan Friedkin közleményében.

"Leírhatatlan az az érzés, amit ez a döntés jelent nekem, mindenki tudja, hogy mit jelent nekem az AS Roma, de most bele kell vágni a munkába: nincs időnk és nincs más választásunk" – mondta a friss klubedző, aki Rómában nőtt fel, már fiatalon a klub akadémiáján pallérozódott, és 2001. október 30-án egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen mutatkozott be az első csapatban. Most, több mint 22 évvel később edzőként debütálhat.

Mourinho árnyéka

A Football Italia összefoglalta, José Mourinho és az AS Roma „házasságának harminc hónapját.

Az AS Roma 2021-ben nevezte ki Mourinhót, hetekkel a Tottenhamtől való menesztése után. 2024 júniusáig kötött szerződést, és bár nem sikerült bejutnia a Bajnokok Ligájába, első szezonjában megnyerte a Konferencia Ligát a bordó-sárgák élén. Ez volt a Roma első nemzetközi sikere 1961 óta.

A 60 éves edző 55 mérkőzéséből 29-et nyert meg első szezonjában a klubnál, de a bajnokságban csalódást keltett a szereplésük, csupán hatodikok lettek, ráadásul a városi rivális SS Lazio mögött.

A következő idényben sem sikerült előre lépni a Serie A-ban, az újabb hatodik hely nem jelentett BL-indulást. Ám közel járt ehhez a csapat, miután bejutott az Európa-liga döntőjébe, ahol csak szétlövésben veszített a Sevilla ellen.

Emlékezetes, mennyire feldúlt volt José Mourinho a budapesti döntő után. Négymeccses „európai” eltiltást kapott amiatt, mert hevesen bírálta Anthony Taylor angol játékvezetőt, aki a hosszabbításban nem ítélt büntetőt a rómaiaknak. Mourinho még a Puskás Aréna parkolójában is megvárta Taylort, hogy „felelősségre vonja”.

A szurkolóknál ez inkább csak növelte Mourinho népszerűségét. Sőt, azt a gyengébb bajnoki eredmények sem ásták alá. A rajongók még decemberben is azt követelték, Mourinho – akinek idén nyáron járt volna le a szerződése – hosszútávú, vagy akár „örökre szóló” szerződést kapjon a csapatnál.

Roma, before José Mourinho:



• 15 years trophyless

• 1 European final, 0 European trophies

• Half empty stadium



Roma, now:



• 3 European finals, 1 European trophy

• 40 consecutive sold out matches at the Olimpico

• Passion revived



Job done.pic.twitter.com/GUb7RC6Rty — IM?? (@Iconic_Mourinho) January 16, 2024

Mourinho azt állította, írta a Football Italia, hogy meg akarta hosszabbítani lejáró szerződését, s emiatt három ajánlatot is visszautasított, köztük a portugál válogatott élére szólót. A portál azt is kiemeli, hogy állandósult a telt ház az Olimpicóban, s hogy Mourinhónak köszönhetően igazoltak olyan játékosok a csapathoz, mint Romelu Lukaku és Paulo Dybala. A legutóbbi két vereség, a Lazio elleni kupakiesés és a Milan elleni botlás után az ultrák nem Mourinhót bírálták, hanem a zsoldosoknak nevezett játékosokat.

A Különleges (Special One), aki Harry Potternek nevezte magát a klubnál töltött szerepe miatt, az utolsó mérkőzésén nem is a kispadon, eltiltását töltötte. Vele, vagy nélküle, kikapott az AS Roma. A csapat így csak a kilencedik helyen áll a bajnokságban, öt pontnyira a negyedik Fiorentinától. Ellenben a Juventus és az Inter után a „farkasoké” a harmadik legmagasabb bérköltség a Serie A-ban, így a klubtulajdonosok jobb eredményekre számítottak ebben a szezonban. Azt remélték, a BL-szereplést ki tudja harcolni a csapat, s azzal a következő idénytől növeli a bevételét.

A játékosokkal kedd délelőtt személyesen az Egyesült Államokból ez ügy miatt Rómába repült tulajdonos, Dan Friedkin közölte az edzőváltás tényét. A futballisták meglepődtek, a sajtóhírek ellenére nem számítottak a váltásra. A délelőtti edzést délutánra halasztották, azt pedig már Daniele de Rossi tartotta.

Megszólt Fabio Capello, az egyetlen olasz edző, aki bajnoki címet nyert az AS Romával a Serie A-ban. (A korábbi két aranyat Schaffer Alfréd és Nils Liedholm nyerte.). Capello azt mondta: „Úgy érzem, úgy bántak vele, mint egy olyannal, aki soha nem edzősködött.” Így folytatta: „„Ezek az amerikai tulajdonosok furcsán kezelik a dolgokat, nem tisztelik azokat, akik nekik dolgoznak. Láttuk, hogyan menesztették annak idején Paolo Maldinit egy telefonhívással, és most ugyanezt tették Mourinhóval, aki Trigorián tartózkodott, és közölték vele, hogy már nem ő vezeti a csapatot."

José Mourinho’s record with Roma:



▪️ 138 games

▪️ 68 wins

▪️ 30 draws

▪️ 40 losses

▪️ 49% win percentage

? Europa League final

? Conference League pic.twitter.com/AH2BsJaW6S — B/R Football (@brfootball) January 16, 2024