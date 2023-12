A Manchester City olyat tett, amilyent angol klub korábban soha

Utóbbi nyilván a Vörösök 2001-es évére utal. Gérard Houllier együttese megnyerte a Ligakupát, az FA-kupát, az angol szuperkupát, akkori nevén a Charity Shieldet, az UEFA Szuperkupát és az UEFA-kupát. A Premier League-et nem, de ez így is öt. Ellenben az angolok az ő szuperkupájukat, noha hivatalosan az UEFA és az FA is elismeri ezt, nem számolják a megnyert trófeák közé. (A Manchester City egyébként idén játszott a most éppen a Carabao Cup nevet viselő trófeáért, de tizenegyespárbajban kikapott az Arsenaltól.)

„Hihetetlen év volt. Ma lezártunk egy fejezetet. Minden megnyertünk, amit csak tudtunk. Holnaptól megpróbálunk újakat” – mondta Pep Guardiola, aki a klubvilágbajnokságok történetének első edzője lett, aki négyszer is megnyerte aktuális csapatával a trófeát. Sőt, csúcsot állított fel azzal is, hogy három különböző csapattal is nyert, kétszer a Barcelonával, egyszer a Bayern Münchennel, s egyszer a Manchester Cityvel. A legutóbbi két sikere között éppen tíz év telt el.

Guardiolának ez a tizenhatodik serlege a Cityvel, minden sorozatot legalább egyszer megnyert, amelyben elindult angol klubjával

