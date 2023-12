Orbán Viktor: Budapest olimpia nélkül már aligha tud fejlődni

A csütörtöki Kormányinfón Herczeg Zsolt, az InfoRádió munkatársa egy esetleges magyarországi olimpia esélyéről kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt most, hogy Fürjes Balázs bekerült a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba.

"Szívesen válaszolnék erre, de adtam egy hosszú interjút a Nemzeti Sportnak, és ott erről a szükségesnél is hosszabban, mondhatnám, kimerítő módon beszélek" - felelte a miniszterelnök. Humorosan hozzátette, megsokasodott a munkája, mivel Fürjes Balázzsal tízből nyolc ügyben nem értenek egyet, és most, hogy ilyen magas posztot tölt be, gyakrabban kell vele találkoznia és a vitája is több vele.

Orbán Viktor a Nemzeti Sportnak adott interjúban azt mondta, hogy olimpiát akkor lehet rendezni, ha a nagy többség úgy érzi, eljött a pillanat.

"Mindig vannak olyan emberek, csoportok, akik úgy vannak benne a nemzetben, mint a balsors a Himnuszban. Ez sajnos elkerülhetetlen. A nagyobbik baj inkább az volt, hogy ebben az ügyben Magyarország nem volt elég immunis velük szemben. Nem kívánták őket a pokolba, és nem küldték el őket melegebb éghajlatra, inkább az emberek jó része is úgy volt vele, hogy hát igen, lehet, hogy ebben az ódzkodásban azért van valami... És ezt lovagolták meg a kishitűség vámszedői, azok, akik kismagyarokat akarnak csinálni a nagymagyarokból. Tudomásul kellett venni, ezért nem álltunk bele, én magam sem álltam bele ebbe a harcba. Így nem lehet olimpiát rendezni. Olimpiát akkor lehet rendezni, ha a nagy többség úgy érzi, eljött a pillanat" - értékelt.

A miniszterelnök szerint mára minden fontos létesítmény elkészült, ami kell az olimpiához.

Eljött az a pillanat, amikor Budapest olimpia nélkül nagy léptékben már aligha tud fejlődni

- fogalmazott. Arról is beszélt, hogy Budapest fejlettsége az Európai Unió 160 százalékán áll, miközben vannak olyan vidékek Magyarországon, amelyek az 50 százalékán. Ezért minden pénznek a kevésbé fejlett régiók felé kell indulnia - mutatott irányt. "Így Budapesten nagy léptékű állami városfejlesztés csak akkor történhet, ha előáll valamivel, ami minden magyarnak fontos" - jegyezte meg.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a kormány nem akarja Budapestet rávenni egy olimpia rendezésére, mert a városnak is meg kell érnie erre a gondolatra. Ugyanakkor szerinte a sors egy budapesti olimpiával tartozik a magyaroknak.

Orbán Viktor a magyar futball kapcsán arról is beszélt, hogy nem várja el a magyar válogatottól, hogy a csoportjából továbbjusson az Európa-bajnokságon, ugyanakkor a magyar futball talpra állásában egyetlen pillanatig sem kételkedett. A legnagyobb hibát mégis akkor követte el az elmúlt 10 évben, amikor 64 ezres nemzeti stadiont építettek, 90 ezres helyett. "Kishitű volt"- mondta a Nemzeti Sportnak a miniszterelnök.

Beszélt még arról is, hogy miként változik az akadémiák támogatási rendszere.

"Mostanra minden akadémia megtalálta a saját filozófiáját, szakmai koncepcióját, megvannak a létesítményeik, megtalálta a megfelelő szakembereket. Most már arra van szükség, ahogy a mi szakmánkban mondják, hogy a kimenetre összpontosítsunk. Az akadémiák működtetése, finanszírozása jelentősen átalakul, és a teljesítményt helyezi majd a középpontba. Azt, hogy mi jön ki belőle. Már nem azzal foglalkozunk, hogy mi történik ott, hanem hogy mi jön ki az akadémiákról. Egy-egy intézményből hány játékos játszik a felnőttcsapatban? Hányan játszanak a válogatottban? Már ehhez mérjük a támogatást" - mutatott rá.

A kiemelt akadémiák rendszere a kosárlabdában, a kézilabdában, a futballban és a többi sportágban is marad a sportállamtitkárságon, mondta, hozzátéve, hogy még nem tart ott a rendszer, hogy ezek megszűnhessenek.

"Amíg a klubok nem erősödnek meg, addig szükség van erre a mankóra, az állami akadémiai rendszerre"

- közölte.

Kifejtette, hogy a sportra úgy tekint, mint egy, a gyerekneveléshez nyújtott támogatás a szülőknek. Megfogalmazása szerint ugyanis a szülők bajban vannak, hogyan neveljék az elképzeléseik szerinti rendes, derék emberekké a gyerekeiket, és a sport ebben segít nekik.

A nagyarányú sportfejlesztéssel kapcsolatban kifejtette: mindent megtettek azért, hogy az elkötelezettség, ami a magyarokban él a sport iránt, felszínre tudjon törni. Most várjuk az eredményeket.

"És jönnek is. Az utánpótlássportot is követem, és ott is nagy erők mozdulnak meg. Bizakodó vagyok, de az is fontos, hogy mi, politikusok, gazdaságpolitikáért felelős emberek folyamatosan olyan teljesítményt nyújtsunk, amivel előállítjuk a sport pénzügyi alapjait. Enélkül nem megy, különösen ebben a nyitott világban. Ha Magyarországon nem tudjuk megbecsülni a sportolókat, akkor nemzetközi vizekre eveznek és szétszélednek. A magyar gazdaságnak zakatolnia kell. Ez nem a sportolók felelőssége, hanem a miénk" - mondta.

Mint mondta még, a háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinka meg fogja kapni a támogatást ahhoz, hogy saját műhelyt hozzon létre. Észszerű keretek között, korrekt feltételek alapján - tette hozzá Orbán Viktor. Akik pedig nem akarnak a sportágban maradni, ám nagyszerű teljesítményeket tettek le az asztalra, azok előtt nyitva az állami szolgálat - jegyezte meg. A hadseregtől a külügyig számos sportoló dolgozik a magyar államigazgatásban, hiszen ők kiképzett, fegyelmezett, kitartó, erős emberek.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e MotoGP-pálya Hajdúnánáson, így válaszolt: "a Moto GP-pályának is nekirugaszkodtunk már, ám kétszer beletörött a bicskánk. Elvárható, hogy harmadszor azért vegyük az akadályt". Megjegyezte: ha már van Hungaroringünk, gondoskodni kell arról, hogy a vonzereje megmaradjon.