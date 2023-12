Több mint ötszáz meccse után először történt ilyen Guardiolával

Pep Guardiola együttese szerda este 1-0-ra kikapott a minden tekintetben jobb az Aston Villától. A birminghamiek, akik meg is előzték az előző idényben triplázó riválist a táblázaton – 22 lövéssel kísérleteztek, a katalán mester a topligákban edzőként töltött mérkőzései alatt még egyszer sem próbálkozott többel az ellenfél.

Ugyancsak negatív rekord ezt a periódust tekintve, hogy a City mindössze két lövéssel kísérletezett a 90 perc alatt. Guardiola csapataival 534 mérkőzés alatt korábban ilyen egyszer sem fordult elő.

A Manchester City 2017 áprilisa óta először nem nyert meg egy négy mérkőzésből álló sorozatából egyet sem, előtte a Chelsea-vel, a Liverpoollal és a Tottenhammel is döntetlent játszott.

Az esélyekhez, a City presztízséhez képest szinte sokkoló adat, hogy az égszínkékek a klasszikus Big Six, a Nagy Hatos további csapataival már mind játszottak az eddigi 15 fordulóban, s ezekből csak a Unitedet tudták megverni. (Kikaptak az Arsenaltól is.)

Más megközelítésből: a tabella első öt helyezettjéből (a City a negyedik, tehát ez gyakorlatilag négy csapatot jelent) egyet sem tudtak megverni, az ezeken a mérkőzéseken megszerezhető 12 pontból kettőt tudott begyűjteni.

A Man City mind a négy meccsét elveszítette, amelyen Rodri ebben a szezonban nem játszott.

A címvédő hat ponttal van lemaradva az éllovas Arsenal mögött. Figyelmeztető, de pánikra nincs ok: a 2018–2019-es, Guardiola irányításával megnyert bajnoki szezonban a City 19 meccs után 10 ponttal maradt el az éllovastól, de remek tavaszának köszönhetően megnyerte a Premier League-et.

