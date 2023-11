Férfi kézilabda BL - A Barcelona egy góllal nyert Veszprémben

Eredmény, csoportkör, 9. forduló, B csoport: Telekom Veszprém-Barcelona (spanyol) 30-31 (15-17)

lövések/gólok: 53/30, illetve 49/31

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 4/4

kiállítások: 2, illetve 6 perc

A hazaiak keretéből Jehia el-Dera és Mikita Vajlupov hiányzott, a vendégeknél Domen Makuc, Blaz Janc és Javi Rodríguez nem játszott.

A Veszprém október 26-án első alkalommal nyert Barcelonában, a katalánok annak a mérkőzésnek a hibáiból, tapasztalataiból is készültek a mostani találkozó előtt, legalábbis a játékukon ez látszott az első percekben. Több mint tíz percig felváltva estek a gólok, majd két találat volt a vendégek előnye. A magyar bajnoki címvédő egy 4-1-es sorozattal fordított, és a 19. percig a támadójátéka és a védekezése is rendkívül magas színvonalú volt - ahogyan ellenfelének is -, ezután viszont egyre többet hibázott. Aleix Gómez vezérletével 5-1-es sorozatot produkált a 11-szeres BL-győztes Barcelona, amely továbbra is kiegyensúlyozottan, összeszedettebben kézilabdázott. A hajrában Hugo Descat kétszer is betalált büntetőből, így a bakonyiak "csak" kétgólos hátrányban voltak a szünetben.

A 19. perc (12-11) után a 42. percben (23-22) vezetett ismét a Veszprém, és bár többször is elléphettek volna, a lehetőség kapujában rendre hibáztak.

A legtöbb lövést Nedim Remili vállalta, de sokat rontott, ennek ellenére a hajrában is pályán tartották. Kapusteljesítményben ekkor a Barcelona bizonyult hatékonyabbnak, de egy labdaszerzés után Kentin Mahé az utolsó percben egyenlített. Tíz másodperccel a vége előtt Dika Mem betalált, a Veszprém időt kért, de a hátralévő idő már nem volt elég az újabb gól megszerzéséhez. A hazaiak 23, a vendégek 18 lövést rontottak a találkozón.

Nedim Remili, a Telekom Veszprém játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott Telekom Veszprém - Barcelona mérkőzésen a Veszprém Arénában. A mérkőzést a Barcelona nyerte 31-30-ra. MTI/Vasvári Tamás

Remili 15 lövésből csupán hat gólt dobott, Ludovic Fabregas ötször, Szergej Koszorotov négyszer talált be, Rodrigo Corrales 13 védéssel zárt. A katalánoknál Aleix Gómez nyolc, Melvyn Richardson és Luís Frade öt-öt találattal, a mezőny legjobbjának megválasztott Gonzalo Pérez de Vargas 13 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat 27. alkalommal találkozott egymással az európai kupaporondon,

a mérleg a Veszprém szempontjából nyolc győzelem, egy döntetlen és 18 vereség.

A hét sikerrel és két vereséggel csoportjuk második helyén álló bakonyiak egy hét múlva a válogatott Fazekas Gergőt foglalkoztató lengyel Orlen Wisla Plock vendégei lesznek az idei év utolsó BL-fordulójában.

"Fantasztikus meccs volt, hatalmas rangadó. Nemhiába volt ez a hét mérkőzése, bizonyára mindenki, a jelenlévők, a tévénézők és a játékosok is nagyon élvezték ezt a kemény összecsapást" - mondta a sajtótájékoztatón Momir Ilic veszprémi vezetőedző.

Hozzátette, nem lehet ugyanolyan játékkal nyerni, mint Barcelonában, mert az ellenfél nagyon jó csapat - a világ legjobb kapusaival -, amely jól felkészült az októberi találkozóból. Ilic biztos volt benne, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, és megjegyezte, talán némileg idegesen kezdtek és eleinte nem játszottak olyan jól, mint Barcelonában vagy Magdeburgban. A szakvezető szerint a második félidőben, amikor nagyon kellett volna összpontosítani,

nem jöttek be a megoldásaik, és nem tudtak gólokat lőni.

"A játékosok az utolsó percig küzdöttek. Mérkőzésről mérkőzésre a lehető legjobbjukat nyújtják és mindent megtesznek a győzelemért. Tíz éve vagyok itt, és az egyik legjobb, ha nem a legjobb Veszprémet látom a pályán" - magyarázta Ilic.

A Telekom Veszprém játékosai köszönik meg a szurkolást a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott Telekom Veszprém - Barcelona mérkőzés után a Veszprém Arénában. A mérkőzést a Barcelona nyerte 31-30-ra. MTI/Vasvári Tamás

A Szeged csoportjában Máthé Dominik csapata, a Paris Saint-Germain 26-24-re kikapott a német THW Kiel otthonában, a franciáknál a magyar válogatott jobbátlövő nyolc kísérletből kétszer talált be.