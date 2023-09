Szoboszlai Dominik már "ezüstérmes" lett a Premier League-ben

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Liverpool legutóbbi bajnoki mérkőzésén 3-1-re győzött a Wolverhampton Wanderers vendégeként. A Mersey-parti klub magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik az ötödik Premier League-mérkőzését is végigjátszotta, még nem cserélték le a jelenlegi bajnoki idényben.

A 22 éves futballista a Wolverhampton elleni találkozó első félidejében a hazaiak egyik támadásánál

Szoboszlai Dominik nem mindennapi teljesítményéről egy sporttudományokkal foglalkozó szakember, Simon Brundish számolt be az X-en. A statisztikus információi szerint ennél csak egyszer mértek gyorsabb sprintet a Premier League-ben, amikor a Manchester City 78-szoros angol válogatott hátvédje, Kyle Walker 37,31 km/órával futott – írja a Sportal.

