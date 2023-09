Újra nyert Szoboszlai és a Liverpool

A Wolves a 7. percben vezetést szerzett, s előnyt nagyjából ötven percen keresztül meg is tudta tartani. A Pool a második félidőben csatárokat cserélt és sokkal aktívabban, lendületesebben futballozott, s fordított. Cody Gakpo egyenlített az 54. percben, majd Mohamed Szalah két gólpassza következett a hajrában: előbb Andy Robertson, majd Harvey Elliott lőtt gólt.

Szoboszlai Dominik az ötödik Premier League-mérkőzését is végigjátszotta. Bár az első félidőben szerezhetett volna gólt – lövését Pedro Sá, a Wolves kapusa lábbal védte –, de inkább a védekezésből, a középpályásjátékból vette ki a részét.

I think Dominik Szoboszlai is going to be a fans’ favourite player for Liverpool. Absolutely love him already. pic.twitter.com/Y0CUXfvS1z

Dominik Szoboszlai is not even a dm but he plays dm for Liverpool and looks better than casemiro, this is why he is better than maddison, odegaard, bruno fernandes and Bellingham. Best midfielder in the world. pic.twitter.com/efgaJuTLhq