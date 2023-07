Indul a Fradi BL-idénye: meseszép környezetben sem könnyű futballozni

Mi vagy ki a Fradi legnagyobb ellenfele? – tehetjük fel a csak elsőre fura kérdést a párharccal kapcsolatban, mert persze, hogy a feröeri bajnok. Ám a KÍ, függetlenül attól, hogy valóban a saját léptékével mérve történelmi menetelés részese azzal, hogy 2023-ban eddig mind a 16 bajnoki meccsét megnyerte, a játéktudást tekintve nincs a legutóbbi négy idényben kivétel nélkül a BL vagy az Európa-liga főtábláján szereplő, mi több 2022 őszén az Európa-ligában a maga csoportját megnyerő Fradi szintjén.

Last but not least..



Oh, the feeling to beat HB. ??



Shout-out to the best fans in the country. ??



?: https://t.co/DggIT8oElB pic.twitter.com/QN0U8IbwPe