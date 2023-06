Éremreményekkel várják a párizsi olimpiát a magyar tekvondósok

Márton Luana aranyérmet nyert a bakui tekvondó-világbajnokságon a nők 57 kilogrammos kategóriájában. A Madridban élő és spanyol klubban készülő, ám válogatottként kezdettől magyar nemzeti színekben versenyző 17 éves sportoló nagy meglepetésre lett világbajnok az olimpiai sportágban.

"Meglepetés volt. A világbajnokságra nagyon fiatal csapattal indultunk, nagy elvárások nem voltak, de azt gondolom, reménykedhettünk, hogy érmet szerzünk" – mondta az InfoRádióban Márton Zsolt Krisztián, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke.

Mint mondta, Márton Luana, illetve ikertestvére, Márton Viviana szereplése fantasztikus meglepetés, nemcsak magyarországi, hanem világviszonylatban is, hiszen 17 évesen érte el az egyik legnagyobb eredményt.

Lo Csia-ling nevű tajvani hölgy kimagaslik a mezőnyből, mind teljesítményével, mind 183 centiméteres magasságával. Vele szemben a tekvondó sportág szabályinak sajátosságai miatt egy sokkal alacsonyabb versenyzőnek, Márton Luanának nagyon nehéz dolga volt. "Szerencsére ő és az edzője nagyon jól megoldották, szuper stratégiát dolgoztak ki ellene. Volt izgalom, de nagyon szépen hozta a mérkőzést" – jegyezte meg a szövetség elnöke.

A tekvondó a lábbal és kézzel való küzdelem művészete, dominál a lábtechnika, különböző pontokat kapnak a rúgás kivitelezésért a versenyzők. Minél nagyobb ügyességű technikát alkalmaznak, annál több pontot kapnak érte. Az érvényes felület a test és a fej, ahol lábbal lehet pontot szerezni, illetve a kéz, amivel csak testre lehet találatot bevinni.

"Nagy örömmel mondhatom el, hogy

fénykorát éli a magyarországi tekvondó, soha ilyen sikeresek nem voltunk, mint mostanában

– jelentette ki a szövetség elnöke. – Nemcsak Márton Luana miatt, az utóbbi időben számtalan versenyt nyertünk meg Salim Omarral, ő is világbajnok. Volt két Európa-bajnoki első helyünk, Patakfalvi Luca is Európa-bajnoki bronzérmet szerzett már. Most itt a csoda, hogy a sportág történetében először női világbajnokot is avathattunk."

Márton Zsolt Krisztián szerint nagyszerű eredményeket értek el, még akkor is, ha a sportág "nagyon nehéz helyzetben van" mind az ismertség, mind a finanszírozás tekintetében. Ennek ellenére próbálkoznak a lehetetlennel, és küzdenek,

a 2024-es párizsi olimpiához pedig "nagy reményeket" fűz a szövetség elnöke.

Salim Omar a világranglistapontokkal direkt kvótát szerezhet, és ha tartja a szintet, ő már biztosan olimpiai szereplő. Most Márton Luana is ilyen helyzetbe került, nála az a fontos, hogy minél több pontot szerezzen év végéig, hiszen decemberben lezárul a pontszámítás, és kijuthat az olimpiára. Mellettük Józsa Levente és Patakfalvi Luca a mostani világbajnokságon nyújtott teljesítménye alapján a kvalifikációs versenyen is szerepelhetnek.

(Nyitóképen: Márton Luana és Márton Zsolt Krisztián, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke).