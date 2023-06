Nyéki Balázs: megerősödött a FTC-vízilabda csapata, új szintre léphetünk

"Más szerep, hisz másodedző voltam idáig, de azért az elmúlt időszakban kicsit tudatosan is próbáltam kilépni a »jó zsaru« szerepéből, hisz azért a másodedző mindig egy kicsit a jó zsaru, a vezetőedző pedig a rossz zsaru. Szükség is volt rá, és azt gondolom, hogy ezt a játékosok is elfogadták" – mondta az InfoRádióban Nyéki Balázs, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának új vezetőedzője.

Nyéki Balázs már irányította az együttest 2022 tavaszán, amikor Varga Zsoltnak volt egy kisebb műtétje. Ezidő alatt folyamatosan jöttek az események, voltak meccsek, és amikor kiderült, hogy Varga Zsolt lesz a szövetségi kapitány, akkor azt is tudni lehetett, hogy ez a váltás idén júniusra megtörténik.

Nyéki Balázs azt mondta, segítséget jelentett neki, hogy irányíthatta a csapatot megbízott vezetőedzőként. Szerinte a vezetőségnél is segített, hogy megbízhattak benne, valamint neki hogy tudja, ez milyen feladatokkal jár. "Nyilván abban a pillanatban is azonnal szerepet kellett váltanom. Azt gondolom, hogy működött, ezzel nem lesz probléma a jövőben, és akkor is örültem neki, hogy tudtam helyettesíteni a Zsoltot, és sikeresen tudtam helyettesíteni" – jelentette ki Nyéki Balázs.

Új és régi csapattagok

A csapat két sztárt, és két magyar tehetséget igazolt, egyikük már játszott a Ferencváros színeiben. Ezzel úgy tűnik, erősödött az együttes. Nyéki Balázs bízik abban, hogy Magyarországon és a nemzetközi porondon is bemutathatják, mire képesek, mennyit erősödtek az elképzelései szerint.

A kétszeres olimpiai bajnok szerb származású Dusan Mandic is nemrég igazolt a csapatba, tőle azt várják, hogy profi mentalitást tud hozni a klubba. "Nem mintha ne lenne profi a Ferencváros, Magyarországon egyértelműen kiemelkedik a profizmusa a többi csapat közül. De azt is látni kell, hogy a profizmus terén még a Pro Recco előttünk van" – mondta Nyéki Balázs.

A vezetőedző szerint

a szerb játékos mentalitásával, játéktudásával, góljaival, a kisugárzásával szintet tudnak lépni.

"Egy óriási harcosról van szó. Valaki a világ egyik legjobb játékosa nem úgy lesz, hogy egy művész és elkezd művésziesen viselkedni, hanem mellette iszonyatos munkát kell beletennie a vízben. Ezt ő minden egyes alkalommal megtette, bizonyította, hogy milyen játékos, és azt gondolom, hogy nagyon motivált is lesz jövőre pont a kialakult helyzet miatt, és bizonyítani akarja, hogy ő a világ legjobb játékosa" – zárta gondolatait Nyéki Balázs, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának új vezetőedzője.

