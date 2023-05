Varga Dániel: az OSC három fronton is közel volt a sikerhez, de mindig lecsúszott róla

"Bíztam a srácokban, illetve nem bíztam a véletlenre, hiszen megkérdeztem őket a mérkőzés előtt, hogyan szeretnék ezt a szezont lezárni. Nem csak mondták, de azt is sugározták, hogy így" – értékelte az OSC győzelmét az InfoRádióban Varga Dániel, az OSC vezetőedzője.

A második negyedben egy 7-1-es rohammal gyakorlatilag eldöntötték a találkozót a francia csapat ellen. Varga Dániel azt mondta, ez volt a szezon legjobb negyede. vezetőedző pozitívan értékelte a szezont is, de azért van hiányérzete. "Majdnem csapat vagyunk, majdnem csapat lettünk, majdnem sikeresek lettünk. Nagyon közel voltunk mind a háromszor" – mondta Varga Dániel.

Felidézte a Magyar Kupát, ahol a Ferencváros ellen másfél perccel a vége előtt még vezettek, de nem sikerült nyerni. A bajnoki döntőben egy bepattanó góllal kaptak ki négy másodperccel a vége előtt az első meccsen. Ha azt hozták volna, "teljesen más" lett volna a visszavágó. A BL-ben pedig ha a 14 csoportmeccsen az utolsó egy perceket jobban menedzselik, akkor 6-7-8 ponttal többet szerezhettek volna.

"Nagyon közel voltunk mind a három fronton, viszont mindegyikben lecsúsztunk a nagy sikerről"

– fejtette ki Varga Dániel.

Lehetett arról hallani már korábban is, hogy Angyal Dániel a Marseille-ben folytatja, a francia csapat vezetőedzője pedig megerősítette, hogy Manhercz Krisztián is oda igazol. Varga Dániel annyit elárult, tudomása szerint többen nem mennek Marseille-be, a távozást hivatalosan a napokban jelenti be az OSC, és az is napvilágot lát, hogy kik igazolnak az újbudai csapatba.

Varga Dániel nem árulta el, kik voltak az OSC legjobb játékosai a szezonban, mert egyes periódusokban egyikük, majd a másikuk, majd a harmadik. A szezon edzőként tapasztalatot adott neki, de ez "természetes", hiszen a csapat fejlődése nélkül is lenne tapasztalata. Sokkal inkább emberileg fejlődött, mint szakmailag,

mert több olyan helyzet volt, ahol nem a taktika számított, hanem az emberi része,

legyenek ezek egyéni beszélgetések, kríziskezelés, a jó hullámok meglovagolása, töprengések, kételyek, örömök.

Itthon most a Ferencváros eléggé domináns, Varga Dániel szerint ezt "nehéz lenne tagadni", de ehhez képest három éve meg tudták verni őket az elődöntőben. Jövőre is ők dominálnak majd, és nem is fognak gyengülni, de meg lehet őket is szorongatni. "Szerintem a következő években bármi történik, a Fradi lesz a bajnokság esélyese, ami nem azt jelenti, hogy ő lesz a bajnok" – zárta gondolatát Varga Dániel, az OSC vezetőedzője.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd