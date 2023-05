MOB-elnök: nehéz ügy lesz, hogy ott legyenek az olimpián az oroszok

A magyar sport egészét reprezentáló Magyar Olimpiai Bizottság és a Honvédelmi Minisztérium alá rendeződött sportállamtitkárság az elmúlt rövid időszakban gyorsan összecsiszolódott - számolt be az InfoRádiónak Gyulay Zsolt.

A MOB-elnök szerint a nehéz gazdasági helyzetben sem szenved hiányt a felkészülés a párizsi olimpiára, ez most a legfontosabb, illetve az a nagyon sok multisportesemény, amely másfél év alatt le fog zajlani, ezek közül egy már megvolt, és közeleg az Európa Játékok 13 lengyel városban 7 ezer sportolóval, ahol rengeteg kvótát lehet szerezni a játékokra.

"Szűk egy hónap múlva bőven 100 fölötti csapatlétszám utazik Lengyelországba, de a szervezők még nincsenek a helyzet magaslatán, egyrészt az odaáramló menekültek mellett kell szervezniük ezt a nagyon komplikált eseményt, összetett versenyt. De az biztos, hogy a magyar csapat 100-150 fős létszámban utazik, és remélhetőleg minél több kvótával tér haza" - fogalmazta meg reményeit.

A lengyelekkel a sportdiplomáciai kapcsolatok egyébként - elmondása szerint - jók maradtak, bár mint a politikában, itt is

alakult ki nézetkülönbség amiatt, hogy a lengyelek mereven elzárkóznak attól, hogy az orosz és fehérorosz sportolókat az általuk szervezett sporteseményekre beengedjék,

"ugyanolyan kemények, mint az ukránok".

"Nagyon nehéz ez a helyzet most a sportban, nem csak a politikában" - tette hozzá. "Nekünk egyértelmű az álláspontunk, megszavaztuk az IOC-direktívát, részt veszünk bármilyen áron az olimpián, nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy a versenyzőink és a sportvezetőink csak a szakmára koncentrálhassanak és semmi másra" - mondta még.

Közben a nemzetközi sportdiplomácia kivár, de azt most már Gyulay Zsolt szerint is "nehéz lesz végigvinni", hogy az orosz és fehérorosz sportolók részt vegyenek a nyári játékokon, hisz ha nincsenek ott a kvalifikáció során, akkor nincs sok esély versenyezni; nem mellékesen Párizs polgármestere is olyanokat nyilatkozik közben, hogy "ide fehérorosz, orosz sportoló be nem teszi a lábát".

