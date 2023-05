Háromnapos vízilabdatornával emlékeznek Benedek Tiborra

"Ingyenes a belépés. Egyre magasabb díjakat szoktak már szedni a sporteseményeken, de mi azt gondoljuk, hogy nem bevételt kell szerezni, hanem minél több embert a lelátóra, és minél több ember ünnepelje a Tibit, ezt a tornát, a vízilabdát, a sportot" – mondta az emléktornáról az InfoRádióban Vincze Balázs, a szervező egyesület, az UVSE férfi csapatának vezetőedzője.

A Benedek Tibor nevével rendezett vízilabdatorna motiválhatja a még nem sportoló, vagy a már sportoló gyerekeket, hogy eljöjjenek, és szurkoljanak bármelyik csapatnak. A tornán a vasárnap lezárult Ifjúsági Országos Bajnokság nyolcas döntőjének hat csapatából öt vesz részt. A magyar oldalról tehát a legkiemelkedőbb csapatok szerepelnek.

Vincze Balázs az ellenfelekkel kapcsolatban megállapította, hogy a Partizan Beograd az egyik legpatinásabb utánpótlásnevelő klub a világon, tehát ők erős csapattal jönnek. A CN Catalunya, Nuoto Roma csapatát nem ismerik, de mindkettő köthető Benedek Tiborhoz nevéhez. "Nem azt gondolom, hogy élet-halál harc lesz a vízben, de

remélem, hogy jó időben jó szórakozást, és nagy élmény tudunk majd nyújtani minden egyes mérkőzéssel a kilátogató szurkolóknak"

– jelentette ki Vincze Balázs.

Benedek Tibor káprázatos eredménysora mellett mentalitásával, hozzáállásával mutathat példát a most sportágba csöppenő fiataloknak. Az egyik legaktuálisabb téma a moziban látható A nemzet aranyai film, amiben ő is beszél, róla is beszélnek, és bemutatják azt az utat, amit nemcsak ő, hanem sok másik sportoló bejárt azzal, hogy bajnok lehessen.

Munka nélkül nem ér sokat a tehetség

Vincze Balázs szerint a mostani időszak nagyban különbözik attól az időszaktól, amikor ezek a filmen látható sportemberek felnőttek. Sokkal gyorsabb a világ, de a munka, a munkába vetett hit, a fáradtság, a nem kímélő edzések és az azt követő szorgalmas "ottmaradós pluszmunkák" mindig is jellemzők voltak és is lesznek is ahhoz, hogy valaki bajnok legyen.

"Ő ezt annak idején mutatta, ő ezt annak idején csinálta, és remélem, hogy sokan, akik bajnokok akarnak lenni, azok tudják, hogy a munka nélkül a tehetség sem ér túl sokat" – utalt Benedek Tiborra Vincze Balázs, az UVSE férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd