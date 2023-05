Már ma vízilabdabajnok lehet a Ferencváros

A szervezett védekezésnek és a szívnek, akaratnak köszönheti a csapat, hogy kedden legyőzte az OSC-t - mondta az első találkozó után az InfoRádióban Varga Zsolt. A Ferencváros szakvezetője szerint hullámzott a találkozó, de ilyesmire számított.

A válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó szakember úgy látja, hogy van előnye és hátránya is annak, ha ennyit játszanak egymással az OSC-vel, hiszen a Bajnokok Ligájában is ellenfelek voltak. Az FTC mindig próbál új elemeket belevinni a játékba, hogy ezzel is meglepjék az ellenfelet.

A kedd esti meccsen abszolút elégedett volt a játékosaival.

"Azt is látni kell, hogy nyilván nem mindig 100 százalékos formában tud valaki beszállni a mérkőzésbe, volt, akinek az elején nem ment, de aztán fontos gólokat lőttek". Mindenesetre elemzik a látottakat a csütörtöki újabb összecsapás előtt.

Kérdésként merült fel egy meg nem adott gól kapcsán a videóbíró esetleges használata. Ezzel kapcsolatban Varga Zsolt úgy fogalmazott:

"Jó, ha van, mert az ilyen vitás esetekben előfordul, hogy a bírók nem látják tökéletesen a labda helyzetét". Nem lennének "hőbörgések", tisztulna a játék ezen része.

A keddi mérkőzés kiegyenlített volt, de csapatát az egész év alapján, mivel sokkal jobb teljesítményt nyújtott, erősebbnek érzi a riválisnál. A bajnoki döntő azonban más, "egy nehéz élethelyzet, hiszen plusz teher van a vállakon".

Szerinte az volt fontos, hogy két kritikus momentumban is sikerült gólt szerezniük, egyben utalt a végén kapott kettős emberelőnyre is.

Kijelentette, hogy a BL szupertornájára nem ezeken a meccseken készülnek fel, abszolút csak a bajnoki döntő összecsapásaira koncentrálnak, csak utána fognak a BL 8-as döntőjére fókuszálni.

A csütörtöki találkozón "nagyon nagy újdonságokat nem lehet behozni" szerinte. A védekezés, a koncentráció, a blokkok minősége dönthet majd a Nyéki Imre uszodában.

A találkozót este fél 7-kor rendezik.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd