Jöl jönne Kölnben a Herthának egy újabb Dárdai-nap

Finoman szólva nincsen könnyű helyzetben a Dárdai Pál által irányított berlini csapat, noha a legutóbbi mérkőzését meg tudta nyerni a közvetlen riválisok közé tartozó VfB Stuttgart ellen. Ám így is a tabella utolsó helyén áll, hárompontnyira az előtte álló VfL Bochumtól és az osztályozó helyen lévő Stuttgarttól. A biztos, „csont nélküli” bennmaradást jelentő tizenötödik helyen most a Schalke tanyázik, a 25 pontos Herthához képest szilárd pozícióban, 30 ponttal.

A berliniek péntek este a tizenegyedik helyezett 1. FC Kölnhöz látogatnak. A „kecskés” klub – amelyet egyébként a mostani szezon elején láttunk Magyarországon is, a MOL Fehérvár ellen – már biztos bennmaradó. Az említett nyári párharcban a székesfehérvári klub nyert Kölnben, éppen ifjabb Dárdai Pál, egy korábbi Hertha-játékos remek góljával. A család aligha bánna egy újabb hasonló estét, mondjuk egy Dárdai Márton-góllal…

A Köln hazai mérlege nem jó, ebben bizakodhat a Hertha. A piros-fehérek február 12. óta nem nyertek otthon Bundesliga-mérkőzést. Tehetjük ezt a mérleg egyik serpenyőjébe, de az is igaz, hogy ha azt vizslatjuk, miért került ilyen rossz helyzetbe a berlini csapat, rögtön felírhatunk egy megdöbbentő tényt: szeptember 16. óta, tizenegy idegenbeli bajnoki mérkőzésen, egy pontot szerzett és harminckettőt elveszített. Idén a vendégként elveszített hét bajnoki meccséből csupán egyetlen akadt – a Bayern elleni, amelyen már Dárdai Pál vezette a csapatot – amelyen nem kapott legalább három gólt.

Magyarul: nem lesz esélye a hátralévő három fordulóban a Herthának a megkapaszkodásra, amennyiben nem tud javítani az idegenbeli mérlegén. A kölni találkozón kívül még egyszer játszik majd vendégként, a Wolfsburg ellen. A kettő között lesz egy talán „élet-halál” mérkőzése otthon, az előtte álló VfL Bochum ellen.

Ebben a fordulóban a bochumiak otthon játszanak, az Augsburgot fogadják. A Stuttgart pedig a Bayer Leverkusent. A tizenötödik helyezett Schalke kapja a legnehezebb feladatot, mert a Bayern Münchenhez látogat.

?️ Dárdai: "I don't think that we can take any lessons from the previous game against Köln, but with the right compactness and if we surprise them, we can and want to have a good day there and to win. I have said it before: Four game, four wins!"#HaHoHe #KOEBSC pic.twitter.com/vuaaTtofFg — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) May 10, 2023