Leépítések veszélye fenyegeti a Herthát, de Dárdai Pálnak megerősödött az optimizmusa

"A jelmondatunk úgy hangzik, hogy négy meccs, négy győzelem" - jelentette ki a magyar tréner a szombaton esedékes, VfB Stuttgart elleni hazai találkozó előtt.

A 22 ponttal álló és a kiesőzóna felső határától hat pontra lévő berliniek a "svábok" után Kölnbe látogatnak, majd a Bochumot fogadják, végül pedig Wolfsburgban lépnek pályára. A Hertha tervei ellen szól, hogy a jelenlegi szezonban még nem sikerült két mérkőzést megnyerniük egymás után, ráadásul a Dárdai visszatérte óta eltelt két összecsapáson a Werder Brementől és az éllovas Bayern Münchentől is kikaptak.

"Az elmúlt 13-14 edzésen megpróbáltuk fejleszteni a csapatszellemet" - árulta el a 47 éves Dárdai. "Az öltözőben jó a hangulat, mindenki kedves a másikkal. A pályán azonban eddig nem igazán működött a csapatszellem, ezért állunk ilyen kevés ponttal."

A magyar szakember közölte, 80-90 százalékban már összeállt a kezdő tizenegy a fejében a szombati meccsre. Állítása szerint

a harmadik edzéshéten látottak erősítették az optimizmusát: "Mindenki dolgozik, mint az angyalkák"

- tette hozzá.

Amennyiben mégsem sikerülne a Herthának az első osztályban maradnia, úgy a csapatnál drasztikus leépítések lesznek - írja német Bild információi alapján az origo.hu. Azt tervezik, hogy a kiesés után az idősebb és magas fizetésű játékosokat menesztik és a jövőben fiatalokra építik a csapatot.

A csapatnál maradó futballisták pedig 30-40 százalékos fizetéscsökkentésre számíthatnak ez esetben. Utóbbi döntés szinte elengedhetetlen, mivel a televíziós jogdíjak, valamint a szponzoroktól és a reklámokból befolyó összegek is jócskán megcsappannak, így a teljes bevétel 141,8 millió euróról 90 millióra apad. Ezért még az irodai dolgozók egyharmadától is meg akarnak válni. Ám a csapat vezetése állítólag továbbra is számít Dárdai Pál edzői munkájára.

Egyelőre ezek a tervek, a végleges döntést később hozzák majd meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Jörg Halisch