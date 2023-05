Messi nem akarja a PSG-t, a PSG nem akarja Messit

Lionel Messi 2021 nyarán igazolt, felnőtt pályafutása első klubváltása után, a Barcelonától a Paris Saint-Germainbe. Sem a katalán klub akkori pénzügyi viszonyai, sem a klub élén történt elnökváltás nem billentette lelkében a maradás felé a mérleg nyelvét. Érzelmes búcsút vett a klubtól, de eligazolt.

Párizsban királyként, ha úgy tetszik, futballista múltjához, hírnevéhez méltón fogadták. Már a PSG játékosaként kapta meg a 2021-es aranylabdát, ahogyan mondani szokták, talán nem véletlenül. Mindazonáltal a PSG-nél töltött lassan teljes két szezonja nem sikertörténet, még az is megkockáztatható, hogy éles kontrasztban van az ebben az időszakban az argentin válogatottban mutatott teljesítményével.

Miután összeállt a Parc des Princes-ben a Messi, Mbappé, Neymar trió, a csapattal szembeni alapelvárásként fogalmazódott meg, hogy végre nyerje meg a Bajnokok Ligáját. 2022 és 2023 tavaszán is nagyon messze volt ettől. Ráadásul egyre több feszültségről lehetett hallani Kylian Mbappé és a két dél-amerikai csatártárs között, alighanem ez is az oka annak, hogy a világsajtó Neymar és Messi nyári távozását is tényként kezeli.

Messi az első idényében nem játszott kiemelkedően (tegyük azért hozzá, ő egy bizonyos szint alatt nem tud futballozni…), de a 2022–2023-as évre feljavult. 2022-ben, a klubban és a válogatottban szerzett gólokat tekintve a topligák játékosai közül csupán Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski és Christophe Nkunku előzte meg. 2023-ban eddig nyolc bajnoki gólt szerzett.

A legutóbbi, már egyértelműen a szakítás irányába mutató ügy a hét elején robbant ki: a PSG két hétre eltiltotta az edzések látogatásától és fizetésmegvonással sújtotta, miután az argentin világklasszis Szaúd-Arábiában vett részt egy szerződéses kötelezettségéből fakadó, de mégis csak a PSG-vel kötött kontraktusán kívül eső turisztikai eseményen. (Ne keverjünk bele nagypolitikát, de néhány éve, a feszült katari–szaúdi viszony miatt különösen pikáns lett volna ez a lépés. Az elmúlt időszakban enyhült a feszültség a két ország között.)

Az eltiltás szerint Messi nem fog játszani a PSG következő két bajnokiján, a Troyes és az Ajaccio ellen, miközben a csapat előnye a bajnoki tabellán ötpontnyira fogyott. Messi egyébként azt mondta, hogy eredetileg engedélyt kapott az útra, csak közben – részben talán a Lorient elleni vasárnapi vereség miatt is – megváltozott a klubon belüli menetrend, hétfőre is edzést vezényelt Galtier edző.

(?) JUST IN: Leo Messi knew he had 2-3 days off after the game and he communicated to PSG about traveling to Saudi Arabia on Monday morning, but when he was already traveling, PSG suddenly changed the plans and they put training on Monday. @FabrizioRomano ?⚠️ pic.twitter.com/GWtCrIJVNO — All About Argentina ??? (@AlbicelesteTalk) May 3, 2023