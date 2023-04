Szintet lépett a műkorcsolya körüli balhé

Szerda reggel a Vasas Káposztásmegyeri Jégcsarnokában a Jégördög SE egyik edzője 7 óra körül kihívta a rendőrséget, miután idegen, félelmet keltő alakokat láttak a jégpálya körül – írja a Telex.

A helyszíni beszámolók szerint hárman vagy négyen lehettek, a gyerekek megrémültek, az egyikük sírva fakadt. Már hétfő délután is ott voltak oda nem illő elemek, ezt a Jégördög SE vezetőedzőjétől, Galambos Ritától tudta meg a lap, aki már ekkor értesítette a szövetséget a látogatókról. A vezetőedző hétfőn nem találkozott velük, szerda reggel azonban igen, amikor odaért az edzésére. Odament hozzájuk, és megkérdezte, hogy őt keresik-e. Később pedig az Újpesti Rendőrkapitányságon feljelentést tett az ügyben, megfélemlítés miatt. A férfiak közül csak az egyik volt szülő, aki a lányát nézte, a többiek nem.

Az ügy előzménye, hogy a Magyar Országos Korcsolyázók Szövetsége (MOKSZ) kedd délután fegyelmi tárgyalásra rendelte be Galambost. Azért szerették volna meghallgatni őt, mert a szövetség bejelentést kapott, ami szerint verbális összetűzés alakult ki közte és a szülők közt – teszi hozzá a híroldal.

„Nagyon örülök, hogy szeretnének minden ügyet kivizsgálni, de azt nagyon furcsállom, hogy velem kezdik, és nem azokkal, akik Sebestyén Júlia miatt már hónapokkal korábban panaszt tettek”

– nyilatkozta a Telexnek a vezetőedző, utalva arra, hogy márciusban több szülő gyermekbántalmazást sejtető levéllel fordult a szövetséghez Sebestyén Júlia Európa-bajnok pedagógiai módszerei miatt.

Galambos Rita állítása szerint „ezekben az esetekben a gyerekek fizikai bántalmazásra, evészavarra, fenyegetésre, pánikbetegségre, megfélemlítésre panaszkodtak, pszichológus kellett, hogy foglalkozzon velük. Saját szememmel láttam, hogy valakinek önmagát kellett pofoznia büntetésből. Valamennyi esetben közös szál, hogy ezek a versenyzők Sebestyénhez kötődnek. Ezeket a bejelentéseket valamiért félretették, elmaradtak a szembesítések”

Nyilatkozta alapján szerda reggel heves szóváltásba keveredett Sebestyénnel, mielőtt a rendőrségre ment volna. Azt is állította, Sebestyén az arcába nevetett, miután a nagydarab férfiakkal beszélgetett. „Az a sejtésem, hogy ezeknek az embereknek közük van Sebestyénhez, ha már beszélgetett velük. Ezt a rendőrségen is elmondtam, mert azt javasolták, hogy tegyek feljelentést, és én ezt meg is tettem.

Lehet, hogy Jeanne d’Arc leszek,

és ha fulladozom is, akkor sem hátrálok, mert csak az igazság érdekel. Az igazságnak pedig van egy olyan tulajdonsága, hogy az mindig kiderül.”

Az edzőnő meggyőződése, hogy a szövetséget a háttérből Sebestyén irányítja, a szakágvezetőre, egykori edzőjére, Gurgen Vardanjanra jelentős hatással van.

Sebestyén a Telexnek így reagált e-mailben az esetre. „A sajnálatos és a műkorcsolya sportágnak rendkívül káros, hónapok óta tartó gyűlöletkampány újabb mélypontot ért el. Galambos Rita az elmúlt hetekben szisztematikus hadjáratot vezetett ellenem, a klubomhoz (SKSE) tartozó szülők és sportolók ellen, és ma reggelre már verbális és fizikai erőszakba torkollt. Sajnos eddig is rendszeresen provokálta, sértegette az egyesület versenyzőit, a szülőket és ennek eredménye, hogy

a versenyzők már csak apák, férfi hozzátartozók kíséretében mernek edzésre jönni, mert félnek tőle.

A szerda reggeli edzések alatt ismét szidalmazta a szülőket, majd nekem és a kollégámnak támadt, nyomdafestéket nem tűrő szavakat használva. Megrongált és korcsolyával több helyen átszakított egy mosdóajtót is. A helyszínre rendőrök érkeztek, így sikerült megakadályozni a további tettlegességet. Egyik edző kollégám garázdaság miatt feljelentést tett. A szörnyű eset mutatja, hogy véget kell vetni a sportágban tapasztalható vádaskodásnak, rágalmazásoknak, mert ilyen borzasztó következményekkel járnak.”

Gurgen Vardanjan szakágvezető szerda délelőtt úgy döntött, hogy a Vasas csarnokában a szövetség által biztosított jégfelületet határozatlan időre felfüggeszti.

Nyitókép: Vasas Jégcentrum/Facebook