Szintet lépett a magyarországi profi frizbi

A Magyar Repülő Korong Szövetség tájékoztatása szerint elkezdődött az Ultimate frizbi Well Travel Liga idei szezonja, és a nyolccsapatos felnőtt NB I után elindult az NB II is, ugyancsak nyolc klubbal. Szintén a versenyzői létszámnövekedés tette lehetővé, hogy idén már nemcsak U15-ös, hanem U13-as és U11-es korosztályokban is bajnoki rendszerben versenyeznek a csapatok.

A közlemény kitér arra, hogy az utánpótlás további erősítése érdekében az idei diákolimpiákon több mint ötven iskola közel ezer diákja versenyez majd. Emellett a MEFOB FESZT multisportesemény részeként az egyetemisták országos bajnokságán idén rekordszámú, tíz csapat részvétele várható Debrecenben.

A válogatottakra két Európa-bajnoki megmérettetés vár ebben az évben. A tavaly világbajnok, a Nemzeti Versenysport Szövetség gáláján az Év csapatának választott U20-as vegyes válogatott augusztusban éremért utazik Olaszországba. A felnőtt válogatott júliusban Írországban szerepel, ahol a pontszerző hely lesz a cél.

Nyitókép: Unsplash,com