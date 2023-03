Varga Zsolt: nem lesz csapatkapitány Varga Dénes

Alapvetően azokat a játékosokat hívta be ezúttal is a válogatott keretébe Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, akikről úgy gondolja, hogy hosszú távon is számítani lehet rájuk, a világversenyekre utazó csapat tagjai lehetnek.

Visszatér a keretbe ugyanakkor Varga Dénes olimpiai bajnok pólós, akivel beszélt is a tervekről.

"Úgy gondoltam, ez most a legjobb pillanat, hogy a teljes keret legyen együtt, az, amelyikkel részben majd a nyári világbajnokságon részt veszünk.

A csapatkapitány viszont Jansik Szilárd marad, aki a tavalyi Eb-n nagyon jól beleállt ebbe a szerepbe, nagyon szerethető és határozott egyéniség lett, felnőtt az elmúlt években.

Varga Dénes kvalitásaihoz természetesen nem férhet kétség, mindenki tudja, milyen játékosról van szó, idősödő vízilabdázóként lesz egy olyan szerepköre, amelyben azt a tudást, amelyet az elmúlt években felhalmozott, át tudja adni a fiatalabbaknak, ezzel is segítve, hogy ők is gyorsabban fejlődjenek" - részletezte.

Március 8-án kezdődik a selejtezősorozat, amelyet összetartás előz meg.

"Relatíve keveset tudunk edzeni az elutazás előtt, mert sok csapatnak nemzetközi kupakötelezettségei vannak, lesz másfél nap pihenő, majd csütörtök-pénteken edzés és megint másfél nap pihenő a hétvégén. Hétfőn edzünk kettőt, kedden utazunk Belgrádba" - árulta el Varga Zsolt. A magyar válogatott kerete Kapusok: Gyapjas Viktor (BVSC-Zugló), Lévai Márton (Genesys OSC Újbuda), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom Waterpolo), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Genesys OSC Újbuda), Aranyi Máté (Genesys OSC Újbuda), Burián Gergely (Genesys OSC Újbuda), Fekete Gergő (FTC-Telekom Waterpolo), Jansik Szilárd (FTC Telekom Waterpolo), Konarik Ákos (A-HÍD Vasas-Plaket), Manhercz Krisztián (Genesys OSC Újbuda), Mészáros Mátyás (BVSC-Zugló), Molnár Erik (FTC-Telekom Waterpolo), Nagy Ádám (FTC-Telekom Waterpolo), Német Toni (FTC-Telekom Waterpolo), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Varga Dénes (FTC Telekom Waterpolo), Vámos Márton (Olympiakosz), Vigvári Vendel (FTC-Telekom Waterpolo), Vigvári Vince (Genesys OSC Újbuda), Vismeg Zsombor (Szolnoki Dózsa), Zalánki Gergő (Pro Recco)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor