Fernando Alonso elárulta Michael Schumacher titkát

A rekordot jelentő, huszadik Forma–1-es idényére készülő Fernando Alonsóval a téli szünetben interjút készített új istállója, az Aston Martin. A spanyol pilótát, aki 2005-ben és 2006-ban a Renault-val világbajnok lett, arról kérdezték, hogy magát tartja-e a legjobbnak a pilóták között, de egykori legnagyobb riválisát emelte ki – írja a magyarnemzet.hu.

"Senki sem tudja a választ erre a kérdésre. Minden idényben másképp vélekedünk erről. Sokáig azt gondoltuk, hogy Michael Schumacher legyőzhetetlen, és olyan szintre ért a Forma–1-ben, amire a történelem során senki más nem volt képes. De a különböző időszakokban más és más pilóták domináltak. Lehetetlen összehasonlítani őket" – mondta Alonso, aki korábban tanárként hivatkozott Michael Schumacherre.

A spanyol pilóta most elárulta, szerinte minek köszönhette a hétszeres világbajnok, hogy ilyen sokra vitte.

"Michaelnek nem voltak rossz napjai, sosem mondhattuk rá, hogy alulteljesített. Ez nyűgözött le a legjobban, amikor a Forma–1-be kerültem. Amikor pedig egymással harcoltunk a világbajnoki címért, még inkább ezt tapasztaltam. A pályafutásom során az összes ellenfelemnek voltak rossz napjai, olyankor több pontot szereztem, mint ők. De Michaellel ez sosem történt meg. Ő és a Ferrari szinte mindig legyőzhetetlen volt, ha pedig probléma adódott az autóval, a gumikkal, Michael akkor is beért a második vagy harmadik helyen. A rosszul sikerült szabadedzések és időmérők után is dobogóra állt vasárnap. A szívóssága és az akarata is megvolt hozzá, hogy éljen minden adódó lehetőséggel, és így a rossz napokon minimalizálja a veszteségeket, a jó napokból pedig a lehető legtöbbet hozza ki. Az elkötelezettsége kiemelkedő volt" – mondta Alonso a legendás vetélytársáról, aki 2013-as síbalesete óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Fernando Alonso 2023-ban már huszadik szezonját kezdi meg a Forma–1-ben, ezzel rekorder, eddig Kimi Raikkönen (2001–2009, 2012–2021), Michael Schumacher (1991–2006, 2010–2012) és Rubens Barrichello (1993–2011) teljesített tizenkilenc idényt az F1-ben.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás