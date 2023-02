Három kulcsjátékosa nélkül játszik a Real Madrid a klub-vb elődöntőjében

Az általában decemberben rendezendő klubvilágbajnokságot ezúttal februárra csúsztatták. A marokkói helyszínen szereplő csapatok nem voltak boldogok a mostani időponttól, de nem volt választási lehetőség.

A lebonyolítási rend a régi, a hét résztvevőből egy, ezúttal az egyiptomi Al-Ahli selejtezőt játszik az óceániai zóna képviselőjével, ezúttal az új-zélandi Auckland Cityvel. Nem történt meglepetés, a nevében a nép szót viselő al-Ahli 3-0-ra nyert. Sima ügy, mondhatnánk, mégis akadt a mérkőzésnek különlegessége: Ma Ning, a kínai játékvezető újításként elmagyarázta a találkozó során, hogy a videó visszanézése után miért döntött a kiállítás mellett.

Az egyiptomi csapat a negyeddöntőben az amerikai Seattle Soundersszel találkozott, s nyert 1-0-ra. A másik ágon még nagyobb csata zajlott: a szaúdi al-Hilal tizenegyespárbajban verte meg a hazai csapatot, a casablancai Wydad AC-t A marokkóiak mindössze egy tizenegyest rontottak el, a világbajnokságon is járt balhátvéd, Attijat Allah hibázott. Miután a szaúdiak nem rontottak, az egyetlen rossz lövés is elég volt a WAC kieséséhez.

A keddi elődöntőben a Flamengo játszik majd először, az al-Hilallal. A mérkőzést a nagybányai Kovács István vezeti. Nem túlzás, hogy a szaúdiak leghíresebb tagja az edző, a korábbi kiváló válogatott csatár, Ramón Díaz. A brazilok, akik 2022-es Libertadores-kupa megnyerésével kvalifikálták magukat, korábban egyszer, 2019-ben vettek részt a klubvilágbajnokságon. Akkor másodikok lettek, miután kikaptak egy brazil csatár, Roberto Firmino gólja miatt, a Liverpooltól.

Kétségtelen, hogy van néhány ismert, híres játékos a keretükben, csak négyet kiemelve: a PSG-t és a Chelsea-t is megjárt David Luíz, a chilei, lassan veteránnak mondható Arturo Vidal, a Real Madrid B csapatát, valamint az Atlético Madridot és a Chelsea-t is megjáró Filipe Luís, a világbajnokságon is szerepelt Pedro, valamint Gabigol, azaz Gabriel Barbosa, aki a 2019-es és a 2022-es Libertadores-kupa-sikerben is főszerepet játszott.

A másik ágon az Al-Ahli várja a Real Madridot. Az egyiptomiak edzője a svájci Marcel Koller, aki – igaz, csak szeptemberben érkezett új állomáshelyére, Kairóba – még veretlen a csapatával. A Real Madrid alighanem a tengelye játékáról kénytelen lesz lemondani a szerdai mérkőzésen, Courtois, Éder Militao és (már megint) Benzema is sérült. Van némi esély arra, hogy a hétvégére valamelyikül felépüljön – de nem sok.

Pedig a klubvilágbajnokság nagyon felértékelődött az elmúlt hetekben a Bernabéuban, miután elúszott a spanyol Szuperkupa, elúszni látszik a bajnokság, s a Barcelona lesz majd az ellenfél a Király-kupa, a Copa del Rey elődöntőjében

