Örömködnek a Dárdai fiúk apjuk volt főnökének elbocsátása fölött

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk múlt szombaton elbocsájtották a Hertha BSC sportigazgatóját. Fredi Bobicnak azután kellett mennie, hogy hazai pályán kikaptak az Union Berlintől.

Noha korábban csapattársak is voltak a Herthában, 2021 novemberében Bobic menesztette Dárdai Pált a vezetőedzői posztról, majd tavaly a határozatlan időre szóló (utánpótlásmunkára is érvényes) szerződését is felbontotta.

"Egy lájk többet mond ezer szónál: Dárdai Palkónak tetszik a Hertha-menedzser Fredi Bobic kirúgása" – ezzel a címmel közölt írást a Hertha kispadjára rég visszasírt Dárdai Pál ügyével foglalkozó Berliner Kurier. A Bors által kivonatolt cikkben kiemelik, hogy a Bobic menesztéséről szóló Instagram-posztot több régi játékos is helyeselte egy-egy lájkkal.

Így tett például a nemrég a Hellas Veronának kölcsönadott holland Deyo Zeefuik, a már az Udinesét erősítő saját nevelésű nagy tehetség, Lazar Samardzic – és Dárdai legidősebb fia, Dárdai Palkó is, aki két éve igazolt berlini nevelőegyesületéből a Mol Fehérvárhoz.

A két fiatalabb Dárdai fiú még a Hertha kötelékébe tartozik. Közülük a 17 éves Bence, a Hertha U19-es ificsapatának csatára, szintén lájkolta a posztot.

