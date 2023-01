NFL: a cserék cseréje kudarcot vallott, ők játszanak a döntőben

A főcsoportok első kiemeltjei közül a Kansas City Chiefs szűken, 23-20-ra múlta felül a Cincinnati Bengalst, míg a Philadelphia Eagles magabiztosan, 31-7-re kerekedett a San Francisco 49ers fölé.

Utóbbi találkozó rendkívül pechesen kezdődött a San Francisco szempontjából. Előbb a házigazda Eagles első támadásánál már úgy tűnt, a 49ers védelme megállítja a hazaiakat, ám negyedik kísérletre Jalen Hurts 29 yardos passzt adott DeVonta Smith-nek, aki bravúros, egykezes elkapást mutatott be. Igaz, később a televíziós visszajátszások alapján kiderült, hogy nem birtokolta a labdát a földet érésnél, így nem volt szabályos a játék, de a vendégek edzője nem kért visszanézést, a játékvezetők pedig megadták, ezt követően pedig touchdownt szerzett az Eagles.

A vendégek az első támadásuk során kerültek igazán bajba, mert Brock Purdy irányító dobókarja megsérült, miután az Eagles védője, Haason Reddick megütötte. Ez azt jelentette, hogy az egész szezonban irányítói sérülésével bajlódó San Franciscónak a harmadik számú játékmestere kidőlését követően

a negyedik irányítót, Josh Johnsont kellett pályára küldenie.

Ő a félidő végén nagyot hibázott, eladta a labdát, amivel az addig 14-7-re vezető Eagles az utolsó fél percben a vendégek célterületének közeléből indulhatott, majd megszerezte harmadik touchdownját (21-7).

A meccs a körülményeket és az eredményt tekintve is eldőlni látszott, a nagyszünetet követően pedig szinte azonnal megpecsételődött a 49ers sorsa, miután - egy kemény szerelés révén - Johnson is megsérült. Így a második félidőben a San Francisco egészséges irányító nélkül gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentett a Philadelphiára, mely kényelmes játékkal is fölényesen hódította el az NFC bajnoki trófeáját.

Az AFC fináléja sokkal fordulatosabb és kiélezettebb volt. A meccset a házigazda Kansas City kezdte valamivel jobban, domináns védőjátékával feltartóztatta a Joe Burrow vezette Bengalst, a támadóoldalon pedig a sérült bokával játszó Patrick Mahomes vezérelte Chiefs mezőnygólokkal alig egy negyed után 6-0-ra vezetett. A második szakaszban a Bengals támadójátéka is feljavult, de amíg Burrowék két hosszú támadásukból csak két mezőnygólig jutottak, addig Mahomes touchdownig vezette övéit, akik így a félidőben 13-6-os előnyben voltak.

A nagyszünet után előbb egy touchdownnal egyenlített a Cincinnati, válaszul Mahomes újabb td-passzal 20-13-ra alakította az állást, amire Burrowéknak a negyedik negyed elején volt válaszuk (20-20), fordítani viszont nem tudtak. Ekkor már a Chiefs támadójátéka sem működött igazán, de nyolc másodperccel a vége előtt

a hazaiak nagy segítséget kaptak a Bengals védőjétől, Joseph Ossaitól,

aki az oldalvonalon túl teljesen feleslegesen felöklelte Mahomesot, amiért csapata 15 yardos büntetést kapott. A Kansas City ezzel 27 yardra került a célterülettől, rúgója, Harrison Butker pedig 45 yardról rúghatott és nem hibázott. A mezőnygóllal a Chiefs 23-20-ra nyert és négy éven belül harmadik Super Bowljára készülhet, a tavalyi nagydöntős Bengals számára pedig véget ért a szezon.

Az 57. Super Bowlt közép-európai idő szerint február 13-án 0.30-tól játsszák az arizonai Glendale-ben.

Eredmények, főcsoport-döntők:

Amerikai főcsoport:

Kansas City Chiefs-Cincinnati Bengals 23-20

Nemzeti főcsoport:

Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers 31-7

Nyitókép: wikimedia