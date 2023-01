Alpesi sí - Shiffrin 83. diadalával megdöntötte Vonn csúcsát

83. vk-győzelmével Mikaela Shiffrin megdöntötte honfitársa, a 2019-ben visszavonult Lindsey Vonn csúcsát.

A kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok amerikai síző ráadásul csak három vk-diadalra van az abszolút rekorder svéd Ingemar Stenmarktól, azaz valószínűleg már idén minden idők legeredményesebb vk-versenyzője lesz.

Shiffrin sokoldalúságát mutatja, hogy

valamennyi szakágban nyert már futamot: lesiklásban háromszor, szuperóriás-műlesiklásban ötször, óriás-műlesiklásban 18-szor, a specialitásának számító műlesiklásban pedig rekordot jelentő 51-szer volt első.

Emellett kombinációban egyszer, párhuzamos szlalomban kétszer, míg városi versenyen háromszor bizonyult a legjobbnak. Kronplatz, 2023. január 24. A győztes amerikai Mikaela Shiffrin pezsgővel ünnepel az eredményhirdetésen a női alpesi sízők világkupa-sorozatának óriás-műlesikló versenye után az olaszországi Kronplatzon. Shiffrin a 83. vk-győzelmével a női szakágban megdöntötte honfitársa, a 2019-ben visszavonult Lindsey Vonn csúcsát. MTI/AP/Alessandro Trovati

A 27 éves sztár méltóképpen ünnepelte a történelmi első helyét, ugyanis az első és a második futamban is a leggyorsabbnak bizonyult, így 45 századmásodperccel előzte meg a svájci Lara Gut-Behramit. Harmadikként az olasz Federica Brignone zárt. Az ünnepélyes díjátadón koronát is kapott Shiffrin, aki ebben az idényben már a kilencedik futamgyőzelmét aratta, így fölényesen vezeti az összetett vk-t, mostani sikerével pedig óriás-műlesiklásban is átvette a vezetést.

Eredmények:

1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 2:00.61 perc (58.72 mp/1:01.89 p)

2. Lara Gut-Behrami (svájci) 2:01.06 (58.85/1:02.21)

3. Federica Brignone (olasz) 2:02.04 (58.99/1:03.05)

A szakági vk állása 7 verseny után (még 3 van hátra):

1. Shiffrin 500 pont, 2. Marta Bassino (olasz) 451, 3. Gut-Behrami 437

Az összetett vk állása 25 verseny után (még 14 van hátra):

1. Shiffrin 1417 pont, 2. Gut-Behrami 861, 3. Petra Vlhová (szlovák) 846

