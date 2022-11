Sós Csaba beszélt Hosszú Katinkával, és talányosan fogalmazott utána

A rövidpályás országos bajnokságot mindig november közepén rendezik a rövidpályás világversenyhez igazodva, így volt ez idén is, noha most ott csak ketten indulnak: Szabó Szebasztián és Jakabos Zsuzsa. Sós Csaba ennek ellenére fontos felmérőnek tartja az ob-t, mert az alapozás időszakába esik, ilyenkor az úszók nincsenek csúcsformában, viszont miután mindig ebben az időszakban van ez a verseny, a korábbi évekkel össze lehet hasonlítani és le lehet mérni, hogy hol tart a felkészülés. Például az olimpiai bajnok Milák Kristófé.

"Mindenki tudja, hogy Milák Kristóf nem olyan, mint a többiek. A felkészülését is másképp kell nézni, és az alapmérföldkövek nagyon jól alakulnak. Pár héttel ezelőtt a medencés hosszú távú országos bajnokságon 1500 gyorson élete legjobb idejét úszta, és ha valaki azt ússza, valószínűleg nyáron mindenben csúcsot ér el. A rövidpályás úszó ob-n egyéni csúcsokat úszott meg a fő számaiban is, a 100 és 200 pillangón is, úgyhogy a legkisebb gondot nem érzékelem vele kapcsolatba – mondta a kapitány, és hozzátette: – Rajtolni is megtanult, ezt láttuk az Európa-bajnokságon a 200-as váltóban, a fordulói pedig szintén kiválóak, eddig sem voltak rosszak, de láthatóan ő is úgy érzi, hogy

még építenie kell magát és nagyon jól halad ezen az úton."

Sós Csaba a többi kiemelt versenyzővel is elégedett volt, az Európa-bajnok Kós Hubert például 100 méter vegyesen magyar csúccsal nyert, ahogy országos rekordot javított az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf is 800 méter gyorson. "Amikor országos csúcsot úsznak, azt mutatja, hogy az elit jó úton jár" – jelentette ki a szakvezető.

Ugyanakkor a riói olimpiai sztárjai közül Hosszú Katinka nem volt ott ezen az országos bajnokságon és kihagyta Kenderesi Tamás is.

"Katinka nincs még olyan állapotban. Gondolom, hogy a készüléssel van elfoglalva, és nem akar még egyszer olyan állapotban rajtkőre állni, mint a nyáron.

Annyit megbeszéltünk vele, hogy az idén nem versenyez többet, hanem készül.

Róla rengeteg hír kering, de meg fogjuk látni, hogyan alakul az élete. Egy világklasszisról van szó, ezt meg kell érteni" – mondta Sós Csaba.

Kenderesi Tamásról pedig úgy nyilatkozott, hogy sok kihagyás volt felkészülésében, ezért nem volt olyan állapotban, hogy induljon, bár az edzőjével való beszélgetés során kiderült, hogy tarthatna előrébb is, ezért az esetében is kérdés a kapitány szerint, hogy mit hoz a jövő.

