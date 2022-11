"A külföldi szerződésemet neki köszönhetem" – kortársa emlékezik Mészöly Kálmánra

Mészöly Kálmán remek futballista volt, egy hihetetlen kemény védő, aki mellett nagyon nehéz volt elmenni, miközben a fejjátéka is kimagasló volt – kezdte Nagy László, örök emlékként felidézve az 1966-os labdarúgó-világbajnokságot, ahol a Szőke Szikla végig felkötött karral játszott a brazilok ellen, mi több – Bene Ferenc és Farkas János mellett – gólt is szerzett, aminek köszönhetően a magyar válogatott szenzációs játékkal 3–1-es győzelmet aratott az akkor kétszeres világbajnok fölött.

"Nem múlt el edzés vagy bajnoki mérkőzés, ahol ne tette volna oda magát, ahogy szövetségi kapitányként is mindent a labdarúgásnak szentelt" – tette hozzá az Újpest olimpiai bajnok labdarúgója. Nagy László egyébként épp Mészöly Kálmánnak köszönheti, hogy végül külföldre szerződhetett, amihez hajdanán 25 válogatottságra volt szükség. „Nekem 24 volt, de Kálmán megadta a lehetőséget, így aztán sikerült, bár igaz, meglehetősen sokára, 33-34 évesen” – fogalmazott.

Mint ismert, Mészöly Kálmán szövetségi kapitányként 61 mérkőzésen ült a kispadon. Először 1980–1983 között, majd 1990–1991-ben, végül 1994-ben is elvállalta a posztot. Nagy László úgy véli, a Szőke Szikla szövetségi kapitányként is sikeres volt, de sokkal sikeresebb is lehetett volna. Azt biztosra veszi, ha most lehetne edző, sokkalta könnyebb helyzetben lenne, mert más játékosállományból meríthetne. „Akkor csak mi voltunk, de lekopogom, hála Istennek, szenzációs futballistákat születtek akkor is, köztük Farkas János vagy Szentmihályi Antal” – mondta.

Végül hozzátette: bár sokan kikezdték a habitusa miatt, élt-halt ezért a játékért.

„Egy fantasztikus embert veszített el a család és a magyar labdarúgás.”

