Feljelentést tett a vízilabda-szövetség, eltűnt 50 millió forint

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége egyhangúlag megerősítette a spliti Európa-bajnokságon versenyző magyar válogatottak szállásköltségnek 70 százalékát újra kiutalták, a BRFK a 444 kérdésére megerősítette, hogy a szövetség feljelentése alapján csalás megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz.

A pénznek még a nyáron, a horvátországi Splitben tartott Európa-bajnoksággal összefüggésben veszett nyoma, amikor az összegből a magyar vélogatotak szállásköltségét fedezték volna. A pénzt (összesen 120 ezer eurót) az Európa-bajnokság szervezőbizottságának kellett volna átutalni, ők azonban nem jutottak hozzá az összeghez, így a pénzt később, a nyár végén újra ki kellett utalni.

A portál szerint ismeretlen tettesek feltörték a MVLSZ e-mail-fiókjait, utána pedig – a szövetség ügymenetét, kommunikációját megismerve – sikerült eltéríteniük a szervezőknek szánt átutalást. A csalók ezt úgy hajtották végre, hogy magukat a szervezőbizottság képviselőjének adták ki, és azt közölték e-mailben a magyar szövetséggel, hogy megváltozott a szervezet bankszámlaszáma. Ezáltal a pénz egy külföldi – egyes információk szerint hongkongi, mások szerint malajziai – számlán landolt, ahol aztán nyoma veszett.

A sportal.hu megkereste az MVLSZ elnöki posztjáról két hete lemondó Vári Attilát, aki azt mondta nem érzi magát felelősnek a téves utalások miatt, a szövetséghacker támadás, kiberbűncselekmény áldozata lett. Azt is megerősítette, hogy az esetnek nincsen semmilyen köze a lemondásához.

A kétszeres olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy korábban nem történt ilyen téves utalás, most viszont két konkrért ügyben is felvetődött a bűncselelkmény gyanúja. Azt viszont kizárta, hogy bárki a szövetségből összejátszott a csalókkal, ez a hatóságok által is elfogadott független igazságügyi informatikai szakértői vélemény is alátámasztotta alá.

