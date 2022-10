Fernando Alonsotól elvették a hetedik helyet

Az Alpine kétszeres világbajnok versenyzőjét azután büntették, hogy igazat adtak a Haas istálló óvásának, amely szerint a spanyol pilóta versenyautója nem felelt meg a biztonsági előírásoknak.

Az egyesült államokbeli csapat az Alpine mellett a Red Bull ellen is óvást nyújtott be, mindkét esetben azt kifogásolta, hogy Alonso, valamint a negyedik Sergio Pérez versenyautója is úgy folytatta a viadalt, hogy ütközésben megsérült a karosszériája, amely ellentétes a szabályokban előírtakkal.

A versenybírók a Red Bull elleni óvást elutasították, Alonso esetében viszont 30 másodperces utólagos időbüntetést határoztak meg, így a spanyol pilóta a hetedikről a 15. helyre csúszott vissza a végeredményt tekintve.

A Haas azt kifogásolta, hogy egy ütközés után Alonso úgy folytatta a versenyt, hogy a jobboldali visszapillantó tükre folyamatosan mozgott, majd le is esett a helyéről.

"Egy versenyautónak mindig biztonságos állapotban kell lennie a futam közben, és ebben az esetben a 14-es rajtszámú autó nem felelt meg ennek az előírásnak. Ez az Alpine istálló felelőssége" - írták közleményükben a versenybírók.

A Renault tulajdonában lévő Alpine csapat röviddel a büntetés után jelezte, fellebbez a döntés ellen, mert álláspontja szerint a Haas az előre meghatározott határidőhöz képest 24 perccel később nyújtotta be az óvását, melyet így érvénytelennek kell tekinteni.

Az idény utolsó futamain mindkét istállónak fontosak a megszerzett pontok, a konstruktőrök versenyében ugyanis az Alpine a McLarennel van nagy versenyben a negyedik helyért, míg a Haas az AlphaTaurival küzd a nyolcadik pozícióért.

