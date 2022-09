Itt az utánpótlás - A női és a férfi nyílt vízi olimpiai számot is magyar nyerte a fiataloknál

Betlehem Dávid és Fábián Bettina is aranyérmet nyert a junior nyíltvízi úszók világbajnokságának 10 kilométeres versenyében, a Seychelles-szigeteken.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA hivatalos eredményközlője szerint Betlehem az olimpiai számban elképesztő fölénnyel nyert, több mint négy és fél perccel hamarabb ért célba, mint a dobogón mellette lévő olasz riválisai.

Fábián Bettina óriási csatában 2.10 másodperces különbséggel utasította mögé spanyol ellenfelét, ugyanebben a számban pedig 6.60 másodperc hátránnyal a győztes mögött honfitársa, Szimcsák Mira lett a harmadik.

Betlehem Dávid és Fábián Bettina - akik a parton egy párt alkotnak

- a magyar szövetség közleményében kifejtették: mindkettőjük azt a taktikát követte, hogy már az elején elhúzzon a mezőnytől. Betlehem hozzátette: kicsit meglepődött, hogy az olaszok még így is ott akartak maradni a rajt után.

"Még izmoztak is kicsit, de aztán az első egyenesen leszakítottam őket, és még az itatásnál ugyan a közelben voltak, utána viszont már hallottam, hogy fokozatosan nő a távolság" - mondta. Kiemelte: nagyon örül, hogy a végén sikerült ugyanazt átélnie, amit a felnőtt Európa-bajnokságon csak egy darabig volt lehetősége.

"Mert most be is tudtam fejezni a versenyt úgy, ahogy már ott is szerettem volna" - hangsúlyozta.

Fábián Bettina elmondta: őt már az első itatásnál utolértek a többiek, azaz terveivel ellentétben nem sikerült túl nagy előnyt szereznie.

"Utána azonban egész jól tudtam menni a többiekkel.

Akadt néhány verekedősebb rész,

voltak nehezebb és könnyebb körök, összességében egész okosan tudtam versenyezni. Az utolsó háromszáz métert meghúztam, ahogy tudtam. Az volt bennem, hogy erősebben edzettem, mint valaha, és nem azért jöttem ide, hogy a negyedik, ötödik vagy a tizedik helyen végezzek, én igenis nyerni akartam, bár ezt nem mondtam senkinek, de talán lehetett látni rajtam" - nyilatkozta. Hozzátette: bár nem minden úgy alakult, ahogy tervezte, végül párja és az edzői segítettek neki abban, hogy kikerüljön a negatív buborékjából, és nagyon boldog, hogy végül ez így összejött.

A bronzérmes Szimcsák Mira kifejtette: nagyon nehéz verseny volt, amelyen "az első kilométerektől kezdve verekedés ment".

"Nagyon meg vagyok elégedve magammal. Vétettem egy-két hibát persze, csak az első kör után mentem ki például frissíteni, ami a végén visszaütött, eléggé meghaltam a hajrára, de így is nagyon jó verseny volt, és elégedett vagyok a bronzéremmel" - közölte.

A korosztályos világbajnokságon pénteken 7,5 kilométeren a 16-17 éves fiúk között Kovács-Seres Hunor gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratva, óriási fölénnyel lett aranyérmes, míg Hartmann Máté nagy csatában harcolta ki a bronzot. A lányoknál ugyanebben a korosztályban Csulák Lia szintén harmadik lett ugyanezen a távon.

Nyitókép: Betlehem Dávid a rajt előtt a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyén a vizes világbajnokságon a budakalászi Lupa-tónál 2022. június 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt