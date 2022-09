Abszurd csalás gyanúja vetül a sakklegenda legyőzőjére - 18+

Némi meglepetésre a 19 éves Hans Niemann legyőzte a norvég sakknagymestert, Magnus Carlsent a Saint Louis Sakk Klub versenyén. A mérkőzést a Grand Chess Tour nemzetközi sakkbajnokság utolsó állomásán játszották, aminek összdíjazása 350 000 dollár (kb. 143 millió forint) volt.

A játszma után az ötszörös világbajnok Carlsen megjelentetett egy tweetet, amiben közölte, hogy visszalép a tornáról. Ilyet még soha nem tett pályafutása alatt a sakknagymester.

A norvég versenyző arra is utalt, hogy csalás történhetett a mérkőzésen. A tweethez egy videót is mellékelt, amelyben José Mourinho edző azt mondja, „ha beszélek, nagy bajba kerülök” – írja a 24.hu.

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022