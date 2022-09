Nem bírt a címvédő szlovénokkal a magyar kosárlabda-válogatott

A magyar csapat pénteken mutatkozott be egymás után a második Eb-jén, és nagy csatában 95-85-re kikapott a magasabban jegyzett bosnyákoktól. A folytatásban még nehezebb ellenfelek következtek, mivel a címvédő szlovénok a második, a litvánok a negyedik, a franciák az ötödik, a házigazda németek pedig a hatodik helyen álltak a nemzetközi szövetség által előzetesen kiadott Eb-erősorrendben.

Ami a pénteki ellenfelet illeti, az adriai gárda az ország 1991-es függetlenedése óta szerepel a nemzetközi tornákon, és 1993 óta egyetlen kontinenstornáról sem hiányzott. A csúcsot a 2017-es Eb-diadal jelentette, ráadásul a seregszemle legjobbjává (MVP) Goran Dragicot választották. Tavaly a szlovénok negyedikként zártak a tokiói olimpián, akkor már egyértelműen Luka Doncic volt a csapat vezére.

Az Eb alighanem legnagyobb sztárját Kölnben is óriási hisztéria övezi, a csapathotel körül egész nap autogramvadászok lézengenek, a csarnokba rengetegen érkeztek az ő 77-es számú NBA-mezében, az óriás kivetítőkön pedig szinte minden megmozdulását visszalassítják. A még mindig csak 23 éves kosárzseni úgy költözött át 2018-ban a tengerentúlra, hogy az Európa-bajnoki aranyérem mellett a Real Madriddal három spanyol bajnoki címet, két kupaaranyat és egy Euroliga-diadalt ért el, ráadásul utolsó európai évében ő lett az Euroligának és az Euroliga négyes döntőjének is a legjobbja. A Dallas Mavericks vezérének van a fogadóirodák szerint a következő szezonban a legnagyobb esélye az MVP címre, már most számos ligarekordot tart, és az elmúlt idényben meccsenként 28,4-es pontátlaggal rukkolt elő. Háromszoros All Star-válogatott, 2019-ben az év újoncává választották, s a texasiak 2027-ig 215 millió dollárt (84,9 milliárd forint) fizetnek neki, így öt év múlva hazája leggazdagabb embere lehet.

A két gárda egymás elleni párharcának első három meccsét a szlovénok nyerték, ám 2020 februárjában, a mostani Eb selejtezőjében a magyarok 77-75-re legyőzték Szombathelyen a Doncic és Dragic nélkül felálló ellenfelet. Egy évvel később aztán a kijevi buborékban a balkáni csapat 84-72-vel visszavágott.

A hatodik csatára a Lanxess Arenában került sor, ahol előzetesen úgy hírlett, hogy Hanga Ádám nem lép pályára, és menedzsere, Lóránt András az MTI-nek megerősítette, hogy a Real Madrid klasszisa combizom-húzódással küzd - alighanem a bosnyákok elleni meccs egyik zsákolása után sérült meg -, és a kölni klinikán elvégzett szombati vizsgálatot követően az orvosok pihenőt javasoltak neki.

A mintegy 300 szurkoló által buzdított magyarok a 4. percben, 0-8-nál találtak be először, majd a közönségnek is játszó Doncic átvezette a labdát Váradi Benedek lába között, aztán teljesen más irányba nézve feladta azt Vlatko Cancarnak, aki kapásból bezsákolta. Vojvoda Dávid triplája már 2-18-nál érkezett, majd a honosított Mikael Hopkins hármasaival átmenetileg sikerült nyolc pontra faragni a hátrányt, de a második játékrész már "mínusz 13-ról" indult. A délnyugati szomszédok erődemonstrációja a 16. percben 21 pontos vezetést eredményezett (24-45), a nagyszünetben 33-54 volt az állás. Doncic ekkor 11, Vojvoda 9 pontnál tartott.

Térfélcsere után 15 pontra csökkent a távolság, aztán folytatódott a Doncic-show, az ellenfél ásza - a szurkolók MVP-skandálása közepette - szórta a triplákat, és 45-72-nél eldőlt a találkozó. Doncic a 27. percben, 20 ponttal a kispadra ült, a 60-88-cal kezdődő zárószakaszban pedig a magyaroknál mindenki játéklehetőséget kapott.

Ivkovics sztojan kapitány azzal kezdte összegzését, hogy együttese jó meccset játszott egy jó ellenféllel.

"Amikor az NBA-játékosok nem voltak pályán, partiban voltunk a szlovénokkal. Tanulunk ebből a meccsből is, próbáljuk a folytatásban is legjobbunkat nyújtani. A lényeg, hogy nem szabad megállnunk, és fizikailag fejlődnünk kell" - fejtette ki a szakvezető.

Váradi Benedek kiemelte, hogy az Eb-n mindennap nehéz ellenfelekkel szállnak szembe.

"Nehéz menetelésben vagyunk, most kicsit a novemberi világbajnoki selejtezőkre is gyakoroltunk. Öröm volt olyan őstehetség ellen játszani, mint Doncic" - jelentette ki a litván Rytas Vilnius légiósa.

A folytatásban a nemzeti csapat vasárnap szintén 20.30-kor találkozik a világbajnoki bronzérmes franciákkal. Jövő kedden 17.15-kor következik Litvánia, végül jövő szerdán 20.30-kor zárul a csoportkör a hazaiak ellen.

korábban:

Németország - Bosznia-Hercegovina 92-82 (18-20, 24-27, 28-11, 22-24)

Franciaország-Litvánia 77-73 (23-25, 17-16, 10-15, 27-17)

A B csoport állása:

1. Németország 4 pont (168-145), 2. Szlovénia 4 (195-173) 4, 3. Bosznia-Hercegovina 3 (177-177), 4. Franciaország 3 (140-149), 5. Litvánia 2 (158-169), 6. MAGYARORSZÁG 2 (173-198)

A további magyar menetrend Kölnben:

Szeptember 4.: Magyarország-Franciaország 20.30

Szeptember 6.: Magyarország-Litvánia 17.15

Szeptember 7.: Magyarország-Németország 20.30

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt