Az Eb-ezüst után olimpiai aranyat szeretne Mészáros Krisztofer

„Nagyon örülök neki, hogy ilyen jól sikerült ez az Európa-bajnokság” – nyilatkozta az InfoRádiónak az újdonsült Eb-ezüstérmes. Mint mondta nehezen kezdődött a felkészülése, mert még márciusban, egyhónapos kihagyásra kényszerült egy vállsérülés miatt. De szakemberek segítségével végül sikerült jól felkészülnie az Európa-bajnokságra.

Mészáros Krisztofer azt mesélte: úgy vágott neki a versenynek, hogy most már tényleg olyan eredményt akart elérni, amire valóban képes. Így az utolsó napon, talajon, sikerült is ezüstérmet nyernie.

A fináléról is elégedetten beszélt Mészáros Krisztofer. Összetettben 6. helyen végzett, bár, mint mondta, akár még a bronzérmet is meg tudta volna szerezni. Azonban nem bánkódik emiatt, mert azt is hatalmas eredménynek tartja, hogy egész Európából ő lett a 6. hatodik legjobb tornász.

„Ráadásul csapatban is bejutottunk a döntőbe, amire igazából senki sem számított” – tette hozzá az Európa-bajnoki ezüstérmes. „Csak mi, magunk hittünk benne, hogy egyszer ezt is meg tudjuk majd csinálni. Sőt, ami még ennél is nagyobb bravúr, hogy előrébb kerültünk annál, mint amire számítottunk.” A fiatal tornász ezért azt mondta, hogy reménykedve néz a jövőbe, hiszen a csapattal bekerültek a sportág elitjébe, ezért a világbajnokságon is nagyon jó eredményt szeretnének elérni.

Persze az igazi cél a párizsi olimpia és az, hogy ott, a magyar tornászok a legjobb eredménnyel szerepeljenek – hangoztatta Mészáros Krisztofer. Még hozzátette:

természetesen a legnagyobb álma az, hogy olimpiai bajnok lehessen.

Ugyanakkor azt sem titkolta, hogy az elmúlt időszak nehéz volt a magyar férfi tornászok számára. A két évvel ezelőtti csapat bronzérem után elég nagy hullámvölgy következett. Viszont ez a mostani Eb-szereplés nagyon komoly bizakodásra adhat okot. Erre példaként azt említette, hogy mind több, tehetséges, fiatal tornász kerül a válogatottba. Úgy vélte:

hamarosan olyan tornász csapata lehet Magyarországnak, amellyel komolyan kell majd számolni az olimpián is.

„Hiszem, hogy most sikerült áttörni a jeget, és újra eredményeket hozni” – mondta az InfoRádióban Mészáros Krisztofer.

Nyitókép: MTI/AP/Pavel Golovkin