F1-szakértő: 2–0 Lando Norrisnak

A Racingline.hu főszerkesztője szerint a Ferrarinál kifejezetten izgalmas a helyzet abból a szempontból, hogy Carlos Sainz tavaly végül megverte az egyébként kiemeltnek gondolt Charles Leclerc-t, így jó kártyákkal fordulhatott rá az idei évre. A szabályváltoztatásoknak köszönhetően azonban olyan irányban mentek el a fejlesztések, ami egyszerűen nem fekszik az ő vezetési stílusának. A spanyol be is vallotta, épp Barcelonában, hogy próbálja másolni monacói csapattársát. Erre nyilván rendelkezésre áll házon belül a telemetria, de egyelőre küzd azzal, hogy ezt minél jobban adaptálja. Ő konkrétan azt látja, hogy Leclerc-t csak a saját fegyverével és vezetési stílusával tudja – házon belül – megverni, tette hozzá Vámosi Péter.

A McLaren istállójával kapcsolatban úgy véli, már most kijelenthető, hogy „2–0 Lando Norrisnak”. Az F1-szakíró ezt azért is tartja nagyon érdekesnek és mindenképp biztatónak a brit autóversenyző szempontjából, mert amíg korábban kikapott Carlos Sainz-tól, amikor még csapattársak voltak a McLarennél, most ő körözi azt a Daniel Riaccardót, aki hajdanán Sebastian Vettelt nyomta le azonos körülmények közepette.

„Abszolút le a kalappal a múlt hét végi teljesítménye előtt, mert mandulagyulladással végigtolni a versenyt úgy, hogy kis túlzással köpni-nyelni nem tudott…” – emelte ki Vámosi Péter. Meglátása szerint egyértelmű, hogy már Norris viszi a hátán a wokingi istállót, és talán szerencsésebb lenne, ha Daniel Riaccardo NASCAR-ra vagy valami hasonlóra váltana.

A Racingline.hu főszerkesztője egyetértett azzal, hogy

a Ferrarinál, illetve a McLarennél törvényszerűnek lasztik, hogy időről időre megbuknak a pilóták.

Emlékeztetett, szakmai berkeken belül sokan mondják a maranelloi istállóról, hogy pilótatemető, miután általában onnan nyugdíjba mennek a versenyzők, vagy teljesen kikopnak az Forma–1-ből, bár Carlos Sainz-t ilyen szempontból még nem temetné. Azt viszont meglehetősen furcsája, hogy kívülről érkezett, miközben a „lovacskás” istállónak, mint fogalmazott, eléggé pedigrés a junior programja, és olyan nevekkel van/volt tele, mint Mick Schumacher, Callum Ilott - aki most az IndyCarban versenyez -, Robert Shwartzman - aki tavaly második lett F2-ben -, de Sebastián Montoya is említhető.

Tehát föl tudnának építeni karaktereket, ugyanakkor jelenleg a kiemelt Mick Schmuacher esetében sem látszik, hogy akár három éven belül a Ferrari pilótája lehet; azon egyszerű oknál fogva, hogy még azzal a Haasszal sem sikerült pontot szereznie, amivel pedig lehet, hiszen Kevin Magnussen már bizonyította pár verseny alatt – tette hozzá végül a Racingline.hu főszerkesztője.

