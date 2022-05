Egy lépéssel közelebb a Porsche és az Audi az F1-hez

Május elején jelentették be, hogy a Volkswagen konszernhez tartozó Porsche és az Audi is elkezdte a Forma-1-es belépéshez kapcsolódó motorfejlesztéseket. Mohammed Ben Sulayem, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke már találkozott a Porsche vezérigazgatójával, Oliver Blume-mal, hogy beszéljenek a márka motorsport melletti elkötelezettségéről - írja a gphirek.hu.

A tárgyalás tehát azt mutatja, hogy komolyan kell venni a Volkswagen bejelentését, ám a két márka belépése körül így is sok a bizonytalanság.

A Red Bullt összehották a Porsche-partnerséggel, amelyet Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke „logikusnak" minősített, az Audi pedig állítólag saját csapatot szeretne szervezni. A belépés konfliktusokat is szülhet, ugyanis ezáltal több szereplő között oszthatják szét a Forma-1 által termelt profitot.

With @Porsche CEO Oliver Blume in Stuttgart ?? today, talking about the iconic firm's current and future commitment to motor sport@PorscheRaces pic.twitter.com/TjCQcCiPEF — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) May 16, 2022