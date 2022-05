Elrontotta a Fradi ünnepét az MTK

Az MTK Budapest háromgólos győzelmet aratott a már bajnok Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának szombati örökrangadóján, így életben tartotta bennmaradási esélyeit.

A kék-fehérek közel húsz év, 2002 szeptembere után tudták begyűjteni a három pontot a fővárosi rivális otthonában, míg a szerdai kupadöntőre készülő zöld-fehéreknek megszakadt 16 tét- és 12 bajnoki mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata.

Bár az MTK-nak nyernie kellett bennmaradási reményeinek életben tartásához, mégis elsősorban a biztonságra helyezte a hangsúlyt, így egyértelműen a sorozatban negyedszer bajnok Ferencváros irányította a játékot. Az iram nem volt túl nagy, a kék-fehérek pedig szervezetten védekeztek, így kevés lehetőséget hozott az első játékrész, a vendégeknek például egyetlen kaput eltaláló kísérlete volt.

A második félidő váratlanul MTK-helyzettel kezdődött, ekkor még a keresztléc kisegítette Bogdánt, azonban az egyre bátrabban futballozó vendégek a harmadik lehetőségüket már gólra váltották. Hátrányban újra aktívabb lett a Ferencváros, de továbbra is sok pontatlanság csúszott a játékába, így nem tudott egyenlíteni a lefújásig, sőt, a hajrában az MTK egy második találattal bebiztosította a számára létfontosságú győzelmet, majd a hosszabbításban a kegyelemdöfést is megadta.

Mindez azonban nem szegte kedvét a klub 33. bajnoki címét ünneplő ferencvárosi szurkolóknak, akik a meccs után a pályán tekinthették meg a díjátadó ceremóniát, melynek során Bánki Eriktől és Csányi Sándor MLSZ-elnöktől a játékosok megkapták aranyérmüket, majd magasba emelhették az OTP Bank Liga legjobbjának járó trófeát is. Ezt megelőzően, a hagyományoknak megfelelően, a csapatkapitány, Dibusz Dénes Fradi-sálat kötött Albert Flórián szobrának nyakába, amihez a csapat tagjai 33-as számmal ellátott zöld egyenpólóban vonultak.

Az MTK a sikerével két pontra csökkentette hátrányát az éppen bennmaradó, 10. helyezett Budapest Honvéddal szemben az utolsó forduló előtt. Ferencváros-MTK Budapest 0-3 (0-0) Groupama Aréna, 13 199 néző, v.: Bogár



Ferencváros: Bogdán - Botka, Blazic (Marin, 67.), Vécsei, Civic (Pászka, 67.) - Esiti (Auzqui, 60.), Besic - Nguen, Laidouni, Gavric (Zachariassen, 60.) - Bassey (Boli, 60.) MTK Budapest: Mijatovic - Varju, Nagy Zs., Rajkovic, Sluka (Herrera, 90.) - Ramadani, Kata (Horváth A., 71.), Mezei (Spirovski, 71.) - Miknyóczki (Miovski, 58.), Futács, Kovács M. (Vancsa, 58.) Gólszerzők: Futács (59., 92.), Miovski (84.) sárga lap: Vécsei (83.)

A Budapest Honvéd úgy játszott gól nélküli döntetlent a vendég Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának szombati játéknapján, hogy a 38. perctől emberhátrányban volt. A kispestiek pontszerzésével biztossá vált, hogy a Gyirmót FC Győr lesz az egyik kieső.

A gyenge iramú első félidőben a kispestiek némi mezőnyfölényét veszélyes kontráival ellensúlyozta a Mezőkövesd, amíg a hazaiak előtt csak lehetőségek adódtak, addig kapusuk, Szappanos két alkalommal bravúrral hárított. A Honvéd a 38. percben létszámban megfogyatkozott, Machach 13 perc alatt gyűjtött be két sárga lapot.

A szünet után a Mezőkövesd kihasználva létszámfölényét irányított, de a saját tizenhatosának előterébe szorult Honvéd szívósan és hiba nélkül védekezett. A felvonás felétől aztán a hazaiak is bátrabb játékra váltottak, kimerészkedtek a térfelükről, akciókat vezettek és helyzeteket is kidolgoztak. A végén ők álltak közelebb a gólszerzéshez, de közben kinyílt a védelmük, így a Mezőkövesd előtt is adódott lehetőség, az eredmény azonban nem változott.

A Honvéd immár hét forduló óta nyeretlen a pontvadászatban: három vereség mellett negyedszer ért el döntetlent. A kispestieket irányító Nebojsa Vignjevic, valamint a mezőkövesdiek szakvezetője, Supka Attila aktuális csapatával hatodszor mérkőzött meg egymással, és hatodszor végeztek döntetlenre, ezeken ötödször nem esett találat. Budapest Honvéd FC-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0 Bozsik Aréna, 3155 néző, v.: Karakó



Budapest Honvéd: Szappanos - Petkovic, Batik, Lovric - Doka (Jónsson, 94.), Hidi (Nagy G., 93.), Pantelic, Tamás K. - Bőle (Zsótér, 57.), Traoré (D. Drazic, 69.), Machach



Mezőkövesd: Piscitelli - Farkas, Pillár, Karnyicki, Vadnai, Vajda - Qaka (Besirovic, 63.), Cseke, Cseri (Kocsis, 80.) - S. Drazic (Csurko, 80.), Jurina (Kis, 60.)



piros lap: Machach (38.)



sárga lap: Machach (25., 38.), Lovric (83.), illetve Farkas (33.), Cseke (63.), Vadnai (86.)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor