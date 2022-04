Visszatalált régi önmagához a Paks

Paksi labdabirtoklással és egy kihagyott vendégziccerrel indult a találkozó, de a vezetést a felforgatott összeállításban pályára lépő hazaiak szerezték meg bő tíz perc elteltével. A folytatásban is ők játszottak fölényben, sorra dolgozták ki a helyzeteket, és újabb tíz perc elteltével megduplázták előnyüket. A második gól után kissé visszavett a tempóból a Paks, így az MTK többször eljutott a másik kapuig, veszélyeztetett is, de egy szöglet után ismét a házigazdák találtak be, így gyakorlatilag már a szünet előtt eldőlt a találkozó.

A fordulás után minden támadóját pályára küldte Márton Gábor, de ez sem segített a fővárosi csapaton. Bár mindkét oldalon akadtak gólszerzési lehetőségek - a nagyobbak az MTK kapuja előtt -, az állás az utolsó percig nem változott. Ekkor a góllövőlistát vezető Ádám Martin idénybeli 26. találatával beállította a végeredményt.

Paksi FC-MTK Budapest 4-0 (3-0)

Paks, jv.: Pintér

Gólszerzők: Windecker (11., 38.), Szabó B. (21.), Ádám (92.)