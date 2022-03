Wéber Gábor: Verstappen idén is a fő favorit a Forma–1-ben

Wéber Gábor az Arénában

Kezdődik az új szezon 2022-ben, jelentősen megváltozott autókkal, de lesz-e, lehet-e címvédés?

Lehet címvédés, Verstappen az egyik nagy esélyes, hiszen nagyon ritkán fordul elő, hogy az aktuális bajnok nem olyan autóban ül, amivel újra győzhet. Talán Damon Hill lehetett az utolsó, aki világbajnoki győzelme után átszerződött a teljesen esélytelen Arrowshoz 1997-ben. Egy a lényeg: Verstappen mindenképp az esélyesek közé tartozik. Ami szintén fontos még, hogy mindenki a visszavágót várja Lewis Hamiltonnal, azzal a zárójeles megjegyzéssel: nem biztos, hogy csak kettejükről szól majd ez az évad.

És a csapatoknál? A Mercedes sorozatban nyolc világbajnoki címet nyert a konstruktőri versenyben. Van esély a címvédésre?

A Mercedes megmutatta 2014 óta, hogy csapatszinten és nemcsak motorgyártás, hanem autóépítés szempontjából is a csúcson vannak. Most viszont minden korábbinál nagyobb, komolyabb akadályokba ütközött, és ezt nem lesz olyan könnyű megoldani, bár ez a szezon is elég hosszú lesz ahhoz, hogy a csapatnak legyen ideje visszajönni.

A Ferrari felérhetett a Red Bull közelébe, ahogy ezt a tesztelemzések egy része mutatja?

Szerintem egy szinten vannak, vagy talán egy kicsivel a Red Bull most az utolsó napi fejlesztésével előrelépett. Barcelonában a Ferrari még a Red Bull előtt volt.

Csak a barcelonai teszteknek nem feltétlenül hittünk, mert azt mondtuk, hogy nem hivatalos, és úgyis nagy fejlesztések lesznek már Bahreinre.

Sőt, azt sem szabad elfelejteni, hogy hűvös volt az idő, és még csak akkor ismerkedtek az új autókkal. A Ferrarinál nem sok minden változott, csak apróságok, de a Mercedesnél radikális módosítások voltak. A Red Bullnál valahol a kettő között variáltak, aminek az lett a vége, hogy amennyivel addig talán a Ferrari előttük lehetett, pont annyival léptek most ők a Ferrari elé. Nálam teljesen egyértelműen a Red Bull és a Ferrari most a két élcsapat.

Nyilván ez futamról futamra módosulhat, de előfordulhat az is, hogy még nagyobb lehet a különbség a csapatok között ebben az évben.

Valóban, de azért nem zárom ki a Mercedest semmilyen szempontból, legfeljebb csak az év első néhány futamán, amíg az alapvető problémáikkal meg nem birkóznak. Láttunk valamit Bahreinben, láttunk valamit Barcelonában a teszten, de most teljesen más karakterisztikájú pályák jönnek, ahol megint csak be kell lőni, össze kell lőni ezeket a brutális, sokkal nagyobb szívóhatást generáló autókat. Ami Bahreinben működik, az nem működik egy másik típusú pályán, tehát picit mindent újra kell tanulni, újra kell tapasztalni, és szerintem a szezon fele erre fog elmenni.

A hőmérsékleti különbségek is nagy szerepet játszanak.

Valóban. Az autók felépítésváltozása miatt módosult az autók karosszéria alatti elrendezése is. Ugyanabból a receptből főznek, de teljesen mást csinálnak a végén belőle. A McLaren annyira félretervezte az autója első hűtését, az első fékek hűtését, hogy emiatt a három bahreini tesztnapot majdnemhogy kukázhatták. Állandóan túlmelegedtek a fékek, tíz körnél többet nem tudtak megtenni. Nekik kardinális kérdés, hogy a szezonnyitóra valahogy megoldják azt a fékhűtés-problémát, amire valószínűleg nem az optimális választ találták meg.

Ezzel le is írhatjuk a McLaren világbajnoki esélyeit?

Bármilyen kegyetlenül is hangzik, de soha nem voltak valós világbajnoki esélyei a McLarennek. Azt azonban el kell ismerni, hogy most felzárkóztak az élmezőnyhöz, és ott hagyták a középmezőnyt. Az már tavaly is látszott, hogy a Red Bull‒Mercedes pároshoz a Ferrari‒McLaren páros szép lassan elkezdett közeledni. A Ferrari most egy nagyot is ugrott, ennek motorikus okai is vannak, úgy néz ki ugyanis az eddigiek alapján, hogy megoldották a teljesítményhátrányt.

A McLarennek volt egy jó periódusa mindjárt az előző szezon elején, aztán nagyon jól szerepelt Monzában, kettős győzelmet aratott, Lando Norris pedig nyerhetett volna Szocsiban, ha nem dönt rosszul. Ugyanakkor utána elvesztette a csapat egy kicsit a fonalat. Zavar lehet náluk vagy egyszerűen idő, míg ez a csapat megközelíti azt a szintet, amelyet a Forma–1 bizonyos korszakaiban képviselt?

A McLaren szerintem jó úton halad, jól ismerték fel csapatszerkezeti változásokkal együtt jó néhány évvel ezelőtt, hogy merre kell menni, habár azt mindannyian tudjuk, hogy az utolsó lépcsőfok mindig a legnehezebb. Látjuk, hogy milyen durva, brutális nyerőgépezet a Mercedes és hogy a Red Bull mennyire kegyetlen csapat. Ezt a kettőst nem gyerekjáték befogni, ezt a kettőst nem lehet pici hibákkal együtt befogni. Ezt a kettőst csak hibátlan konstrukcióval és hibátlanul működő csapattal lehet utolérni. Itt gondolok a versenyzőkre, a kerékcserékre, a mérnökök munkájára, az autó aktuális hétvégi beállítására, mert a Mercedes vagy a Red Bull minden hétvégén biztos, hogy közel lesz a maximumhoz, és ezt csak hasonló teljesítménnyel lehet elérni. Ezzel küzd a Ferrari és ezzel küzd a McLaren is, de szerintem nincs rossz úton a McLaren, egyszerűen csak nagyon magasan van a léc.

Az elmúlt években talán Monzában született a legtöbb olyan váratlan eredmény, amikor meg tudták lepni a két élcsapatot a riválisok. Monza lehet az a helyszín, ahol megint talán a legtöbb meglepetésben reménykedhetünk, vagy pedig évről évre azért ez nem ennyire kiszámítható?

Gasly nyert két évvel ezelőtt, tavaly pedig Daniel Ricciardo, amikhez persze azért komoly szerencsefaktor is kellett. Szerintem ez nem Monza sajátossága, egyszerűen csak így dobta a gép az elmúlt két évben. Ha fellapoz az ember egy Forma–1-es összefoglalót a szezonokról, néha nem érti, mintha egy-egy versenyt kivettek volna a környezetéből, és mintha egy teljesen más erőtérbe helyezve futották volna le. Egy ilyen menet után azonban minden ment tovább a saját normális medrében. Ez egy olyan év lehet az új autók ismeretlensége miatt, ahol sokkal többször előfordulhat majd, hogy az aktuális éllovasok megtorpannak valamilyen nem látható ok miatt és valaki olyan emelkedik előre egyetlen futamra, akivel nem számolsz. Ezután viszont megint elfoglalja mindenki a saját helyét a mezőnyben.

Hány győztes lehet a 23 vagy ha úgy alakul, a 22 futamon?

Nyilván a két Red Bull-pilótát mindenképpen ide számolom, bár Pereznek tavaly csak egy jutott, de az autója idén is nagyon erősnek néz ki, és biztos lesz olyan hétvége, amit be tud húzni. Én mindkét Ferrari-pilótának is adnék előre egy-egy futamgyőzelmet, látva az eddigi teszteket – ez már négy győztes. Hamiltont semmiképp sem zárom ki, és ha a Mercedes egy picit is visszajön ezzel az autóval, akkor ugyanez a helyzet Russell-lel is, mint ami Perezzel, és akkor már hat futamgyőztesnél tartunk, amiben még nincs meglepetés. Bátor leszek, összességében azt mondom: nyolc futamgyőztes szerepel majd a listákon.

Russell a Williamsnél mindig kiemelkedett, de aztán a Mercedesnek nem tudott ellenállni. Megszorongathatja Hamiltont az első évben?

Normál esetben nem, ha a Mercedesnél az autó és Hamilton is versenyképes lesz, akkor nagyon nehéz dolga lesz Russellnek. Kíváncsi vagyok erre a párosra, de mégis Russell jön új környezetbe, még akkor is, ha, ne felejtsük el, ő Mercedes juniorként azért ismer mindenkit a csapaton belül. Rengeteg hétvégét eltöltött ott, versenyzett is egyszer beugróként Hamilton helyén Bahreinben, tehát nem teljesen ismeretlen terepre jön, de mégis először van ott úgy, hogy ő hivatalosan a Mercedes versenyzője a Forma–1-ben. Ez Hamilton csapata, akinek a teljesítményét látva is nagyon nehéz dolga lesz. Inkább Bottas teljesítményéhez képest érdemes mérni majd Russellt, ami azt jelenti, hogy többször tudja-e megverni időmérőn, átlagban közelebb tud-e hozzá kerülni és több futamon tud-e előtte végezni, itt ezek a nagy kérdések.

Bottasnak a legnagyobb erénye talán az volt, hogy a csapaton belüli harmóniát meg tudta őrizni vele a Mercedes. Toto Wolf mindig számíthatott a finn pilótára. Russell-lel akadhatnak-e problémák?

Russell ilyen szempontból nálam inkább Rosberg, még akkor is, ha nem teljesen olyan karakter. Látszott rajta már néhányszor a williamses pályafutása során is, hogy ő inkább az első számú, a tipikus élpilóta szerepét szereti betölteni, ő egy nyerő típus.

A rossz oldal az volt, amikor Imolában Bottassal a közös kiesésük után minősíthetetlenül viselkedett. Ez nem tett jót a megítélésének…

Nem tett jót, de szerintem ezen mindenki túl tud lépni. Túlfűtött állapotban tud az ember olyanokat mondani vagy tenni, amit utólag maga is megbán. Nincsen bekamerázva és bemikrofonozva a futballstadionok öltözői folyosója sem, ezért inkorrekt a versenyzőkkel szemben, hogy olyan reakcióikat is látunk, amelyek más sportágakban sokszor egyébként rejtve maradnak.

Ami a Red Bullt illeti, Perez az év utolsó szakaszára nagyon jól beilleszkedett a csapatba, és úgy tűnt, hogy Christian Hornerék is elégedettek vele, de vajon jelenthet-e fenyegetést akár a következő szezonban Verstappenre?

Egyértelműen nem, és nem azért, mert Perezt leírom, hanem mert más kvalitású versenyzőkről beszélünk. Pereznek sosem volt erőssége az egykörös tempó, és ahogy korosodik, bármilyen furcsán hangzik, ő már az idősebb versenyzők közé tartozik, egyre inkább kopik majd az egykörös tempója. Ez azt jelenti, hogy nem fog plusz tempót találni időmérőkön, viszont egy kimagaslóan jó versenyző a futamok szempontjából, ezért óriási a kontraszt, hiszen Verstappen pedig a legjobb edzésmenők egyike. Csapaton belül eleve úgy indul a verseny, hogy Verstappen húszból hússzor, ha nem történik valami technikai malőr vagy vezetői hiba, akkor Perez előtt fog rajtolni nem is egy pozícióval, ráadásul Verstappen versenyen is nagyon erős. A Red Bullnak azért nem rossz felállás ez, mert így nincs kakaskodás házon belül. Ugyan nekik is jobb lenne egy erősebb edzésteljesítményt nyújtó Perez, de ezzel még mindig jobban járnak, mint ahogy jártak a korábbi csapattársak Verstappennel.

Perez azért a szezonzárón valamennyit hozzátett Verstappen sikeréhez és a vb-címhez, amikor feltartotta Hamiltont. Az egyik körben talán öt másodpercet zárkózott fel Verstappen Hamiltonra, Perez manőverei miatt.

Abban benne volt minden, amit Perez tud a versenyzésről, ami a versenyzést, egymás elleni, test test elleni küzdelmet illeti. Korrekt pilóta, de nem fél odatenni magát a centis résekbe, ahol nem hibázik. Ha azokat a szituációkat utólag az ember visszanézi, egy elfékezése nem volt, nagyon pontosan támadott vissza, agresszív volt, de kontrolláltan agresszív, és ebben itt ez a fontos szó. Egy futamgyőzelem csak megvolt Bakuban, szerintem többre a Red Bull nem vágyik, mert ahhoz, hogy a konstruktőri bajnokságban erősebbek legyenek, egy ennél is jobb pilótára lenne szükség. Összességében így van nagyobb nyugalom, és ha ez az autó olyan jól sikerült, ahogy kinéz, akkor lehet, hogy még így is meg lehet szerezni a konstruktőri bajnoki címet.

A háború miatt Nyikita Mazepin nem maradhatott a Haasnál. Kár érte?

Nekem nem. Mazepin érkezése soha nem lett volna elképzelhető, ha nincs mögötte az édesapja meg az édesapja által vezetett cég 40 millió dollárja, és ha ezt kivesszük az egyenletből, akkor csak egy átlagos Forma–2-es pilóta lett volna, aki inkább a balhéival tűnt fel, mint a különleges képességeivel. De volt az a pénz, amiért a Forma–1-be került, még akkor is, ha nem volt klasszikus fizetős pilóta. A ’80-as évek végén, ’90-es évek elején alakult ki a fizetős pilóták időszaka, amikor boldog-boldogtalan bevásárolta magát néhány futamra egy-két pénz híján levő kiscsapathoz. Akkoriban nem kötötték szinte semmihez a szuperlicencet, kis túlzással, ha egy unatkozó milliárdos úgy gondolta az egyik héten, hogy ő Forma–1-es pilóta lesz, akkor talált magának olyan csapatot, ahova beült. Ez ma már nem fordulhat elő, és Mazepin nyilván ennél sokkal jobb, de nem volt azon a szinten, ahol egyébként a jó fiatalok, ahol a Forma–2 élmezőnye van, volt és lesz bármikor.

Valamennyit azért fejlődött, de az évad első felében rettentően kilógott a mezőnyből.

Azt csinált vele Mick Schumacher, amit akart, úgy, hogy Mick Schumacher sincs kész, messze nincs édesapja színvonalán. Nem volt semmi Mazepin versenyzésében, megnyilvánulásaiban, amivel igazán kivívta volna a szimpátiámat, miközben egyébként megadtam neki az esélyt, amikor jött, mert úgy voltam vele, ha úgy vezet, akkor az ember szemet hunyhat afelett, hogy egyébként milyen személyiség. Őszinte választ kell, hogy adjak: nem hiányzik Mazepin. Aztán hogy lesz-e neki visszaút a Forma–1-be vagy bárhova, azt nem tudom, majd kiderül, de a teljesítménye miatt egyáltalán nem fog hiányozni a mezőnyből.

Kevin Magnussen kerül vissza a helyére. Mennyit segíthet egy olyan Haason, amely azért, ha technikailag nem is tűnik stabilnak, de legalábbis gyorsabb, mint tavaly volt?

Sokkal jobb helyzetben lesznek a Schumacher‒Magnussen párossal, már csak azért is, mert Schumachernek lesz kihez viszonyítania magát. A következő lépés szempontjából is fontos, hogy egy tapasztalt versenyző mellett ül. Magnussen ismeri az egész csapatot, évekig itt versenyzett, tehát neki nem kell bemutatni a Haast. Rutinos és gyors Forma–1-es versenyző, még akkor is, ha nem futotta be azt a karriert 2014 óta tartó pályafutásában, amit vártak tőle többen. A Ferrari-motor erősödése és az autó alapvetően jobb konstrukciója, úgy tűnik, hogy kifizetődik náluk. Magnussen tapasztalata meg a fejlesztésben igenis sokat segíthet, mert Mick Schumachernek Nyikita Mazepinnel párban nem igazán volt mihez hozzányúlni, mihez viszonyítani. Szerintem ez mind abba az irányba viszi a Haast, hogy sokkal jobb alapokról indulnak 2022-ben, mint tavaly.

Mintha kicsit közelebb lenne a Ferrarihoz minden szinten. Nyilván a Ferrari motorteljesítmény-erősödése is kihathatott a tesztszezon jobb időeredményeire.

Így van, a Ferrari saját maga szerint 20-25 lóerőt talált a tavalyihoz képest, úgyhogy E10-es benzinre, üzemanyagra váltanak, tehát az etanoltartalma 10 százalék lesz az üzemanyagnak, ami megváltoztatja az égést. Bár kisebb az etanolban lévő energia, viszont hatékonyabban ég, kicsit magasabb turbónyomással lehet használni, jobb a kompresszió, tehát át kellett alakítani a motorokat emiatt Az egész tél arról szólt, hogy mindenki teljesítményt veszített az E10-es üzemanyagok miatt, és akkor ezt próbálják meg visszanyerni. Hogy ki mennyi lóerőt veszített, ez majd kiderül, de az tény: a Ferrari valóban ott van egy szinten a Mercedessel és a Hondával, ami már önmagában jónéhány tizedes előrelépést jelent a Haasnak és az Alfának is. A Ferrari időben lépett és már tavaly a 2022-es autóra koncentrált, amit a Red Bull és a Mercedes nem tehetett meg. Már az is óriási szenzáció, ha ott lennének a Red Bull vagy akár a Mercedes sarkában.

Ez a szezon is furcsán indul, mert Sebastian Vettelnek koronavírus-pozitív tesztje miatt ki kell hagynia az első futamot, és Nico Hülkenberg térhet vissza erre a hétvégére. Mit várhatunk tőle?

Nem lesz könnyű dolga Hülkenbergnek, mert az Aston nem mozgott jól a teszteken, habár szándékosan a delfinezést elkerülendő, visszafogták magukat. Nagyobb hasmagassággal mentek, emiatt kerülték a problémákat okozó szituációkat. Sok tesztkilométer van mögöttünk, de nem voltak jók a köreik, tehát nem érződött, hogy tempó lenne az autóban, és ezt nemcsak a köridők alapján mondom. Látszott azért néhány menet közbeni felvételen, hogy nagyon nehézkes volt az autó, talán az egyik legnehézkesebben forduló autó az Aston Martin volt. A lassú kanyarokban piszokmód szenvedtek, rajtuk nagyon látszott, hogy mennyit híztak ezek az új gépek. Az autót már jelentősen áttervezték, és néhány futammal később teljesen mást látunk majd.

Daniel Ricciardo a szezonnyitón ott lehet, viszont kihagyta a komplett hivatalos tesztet Bahreinben. Három napon keresztül Lando Norris szenvedett, küzdött a McLarennel, az utolsó napra az új fékelemekkel azért valamivel jobb volt már a helyzete, de így kétszáz körrel több rutinja van az új autóban, mint Daniel Ricciardónak, akinek pénteken bizony a húrok közé kell csapnia.

A tavalyi éve is nagyon problémásan indult Ricciardónak, nem érzett rá a McLarenre, aztán jött ez a kicsit szerencsés, de egyébként korrekt, megérdemelt monzai győzelem. Az év vége felé már egész jól összeszedte magát Norrissal szemben, aki végig nagyon magas teljesítményt nyújtott. Most megint Norrisnak van kétszázzal több köre, ez a kihagyás tehát Ricciardónak nem jó évkezdet. Takarózni majd lehet vele egy ideig, védi a helyzetét, de ismerve Ricciardót meg egyébként a versenyzőket, ezeknek soha nem örülnek.

Tavaly az egész szezonon keresztül előtérben voltak a versenyfelügyelők döntései, és az akkori versenyigazgató, Michael Masi támadások kereszttüzébe került a szezon utolsó futamain és különösen a szezonzárón. Végül egy új rendszerre váltott a Forma–1 2022-re, de mennyire igazságos döntés, hogy Masitől elbúcsúztak?

Már korábban is voltak olyan döntései, ami miatt felvetődött, hogy meddig maradhat versenyigazgató, de ha nincs a záróakkord, akkor valószínűleg most is Michael Masi, aki fent ül a toronyban és irányítja a versenyhétvégét. Nehezen volt védhető a döntése még akkor is, ha egyébként a FIA-szabálykönyveket megnézve az látszik, hogy ellentétes előírások is kiolvashatók belőle. Tehát lehetett úgy csűrni-csavarni, majd ki lehetett hozni azt a megoldást is abból, ahogy ezt az utolsó futamon levezényelte Michael Masi, de azt gondolom, az FIA az elbocsátással azt jelezte, hogy azért neki sem tetszett belülről ez a fajta megoldás. Rengeteg olyan szituáció kódolva van, ami aztán a versenyigazgató vagy a sportfelügyelők értelmezésére bízza az adott kérdés megítélését, és aztán az egyik eset, az egyik hétvége ilyen lehet, és aztán egy másik esetében meg olyan lehet.

Lewis Hamilton úgy élte meg a szezonzárót, hogy tőle elvették a nyolcadik világbajnoki címet, és hosszú-hosszú hetekig hallgatott. Mennyire volt várható, hogy ezzel együtt nem dobja be a törölközőt és ebben a szezonban elindul?

Utólag okos az ember, de én végig azt mondtam, hogy Hamilton nem vonul vissza, inkább ez csak egy jelzés értékű hallgatás. Picit elege volt, megcsömörlött, és nyilván bosszús is volt meg dühös is, és inkább nem mondott semmit, de egy pillanatig nem gondoltam, hogy idén nem ül autóba és nem versenyez. Ha ez Raikönnennel lett volna, sokkal inkább el tudtam volna képzelni, hogy azt mondja: gyerekek, rátok csapom az ajtót, és az egész nem érdekel, a jövő héten már kint jet-skizek valamelyik tavon éppen vagy Svájcban kosárlabdázom a gyerekeimmel. Hamiltonnál ez szerintem egyáltalán nem volt kérdés. A közösségi média meg a sajtó picit felfújta, és minden nap ez volt a kérdés, hogy most visszavonul-e Hamilton, a Mercedes meg nagyon jól meglovagolva állandóan melegen tartotta ezt a kérdést, hogy minél többet írjanak róluk, foglalkozzanak velük. Hamilton nyilván azért jön vissza, hogy nyerjen, hogy visszaszerezze a világbajnoki címet, hogy megmutassa, még mindig olyan formában van. Ez csak azon múlik, hogy lesz-e olyan jó autó alatta, amivel képes lehet erre, mert egyébként a motivációja így inkább megduplázódott az eddigiekhez képest, merthogy van miért visszavágni.

Verstappenben többszörös világbajnok lehet?

Verstappenben már évek óta többszörös világbajnokot lehet látni. Hogy aztán végül mit hoz a karrierje, azt nem lehet megjósolni, de megnézve, hogy a Red Bull-lal milyen helyzetben vannak, most lehetnek esélyei. 2028-ig hosszabbítottak, úgyhogy Verstappennek még nagyon sok világbajnoki cím kinézhet. Kérdés, hogy mennyi ideig vív ezekért majd Hamiltonnal, és Hamilton távozása után ki lehet az első számú kihívója, mert az biztos, hogy Verstappen lesz az egyik főszereplője a következő öt évnek.

A Ferrarin belül Charles Leclerc kikapott Carlos Sainztól, bár ha egyesével nézzük az időmérő edzéseket meg a futamokat, akkor ez csalóka, de Carlos Sainz nagyon stabil volt tavaly, jól beilleszkedett a csapatba és a hírek szerint viszonylag meg is volt a harmónia a két csapattárs között. Mire számíthatunk tőlük idén?

Ez a szezon egyik legjobb kérdése. Tényleg jó viszont ápolnak egymással, ez minden szempontból kiderül, de mi van akkor, ha ez már világbajnoki címért megy, győzelmekért megy, komoly dobogókért megy úgy, hogy ott lennének versenyben Verstappennel, Hamiltonnal meg bárki mással. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyan teljesít nyomás alatt Carlos Sainz és Charles Leclerc. Leclerc ebbe már belekóstolhatott 2019-ben, ami után nagyot esett vissza, és ennek a motiváció szempontjából nagyon komoly jelentősége van. Ha valaki tudja, hogy győzelmekért csatázik, pole-okért csatázik és netán világbajnoki címért megy, az nagyon sok pluszteljesítmény-tartalékot is adhat. Viszont plusz nyomásként is hathat az emberre, és gúzsba is kötheti a kezét. Leclerc-nél azt láttuk, hogy őt inkább ez felvillanyozza és belőle kijön a plusz teljesítmény, Sainzot viszont még nem láttuk ilyen helyzetben.

A csapatvezetésen mennyire lehet most nyomás, hogy ebben az új érában sikeresen kell indítani?

Szerintem most ezt élvezik. Nagy arcvesztéssel élte túl a Ferrari a 2020-2021-es két szezont. Számukra már minden az élvezetről szól, ha megint visszamennének és a dobogó tetején állhatnának vagy legalábbis végig lenne esélyük arra, hogy nyerjenek az adott hétvégén.

A csapatfőnök Mattia Binotto maradására sem fogadtak volna sokan egy-két évvel ezelőtt, ehhez képest most is ő a csapatfőnök.

2022 a Ferrarinak egy jutalomjáték lehet, és igazából az extra elvárások terhe nélkül. Persze ott a teher, mert tudjuk, hogyan viselkedik az olasz sajtó meg a Ferrari-drukker világszerte, de 2022 a nem várt visszatérés az élmezőnybe, kicsit ilyen heuréka pillanat lesz mindenkinek, és ez az egész évben kitarthat majd. 2023 lesz a vízválasztó, mert ha jól alakulnak a dolgok, akkor jövőre mindenki azt várja majd tőlük, hogy világbajnoki címet nyerjenek, és akkor jön vissza megint az az oltári nagy nyomás, ami alatt nagyon nehéz dolgozni Olaszországban és a Ferrarinál. Ilyen szempontból ez az év furcsa vákuum is lehet, ami nagyon ritkán alakul ki a Ferrarinál. Lehet egy viszonylag nyugodt, sikeres évük, és ezt kell nagyon jól meglovagolniuk, hogy 2023-tól az élre éljenek.

Verstappen kikkel fog csatázni néhány év múlva?

Ez egy érdekes kérdés, mert Verstappen fellépett Hamilton szintjére, megvívott Hamiltonnal, és az, hogy szinten vannak, egymásnak is köszönhető. Valószínűleg ez az a lépcső, ami mindenki másnál hiányzik. Az utolsó lépcsőfok kell ahhoz, hogy megnézzük: valóban abból a matériából faragták-e, hogy megvívjon és helytálljon Verstappennel vagy akár Hamiltonnal szemben, és arra a szintre lépjen, ami a nagy bajnokok szintje. Ha a Ferrari idén tényleg nyerőképes autót épített, akkor Leclerc-nek vagy Sainznak hozzá kell rakni azt az extra klasszis teljesítményt, amivel Verstappen vagy Hamilton általában hétvégenként előrukkol, és azzal húzhatják magukat fel arra a szintre, ahol a másik kettő van.

Korábban, amíg Russell szerződtetése a Mercedeshez nem vált biztossá, néhányan megpendítették, hogy Norrisnak is helye lehetett volna ott. Lehet-e különbséget tenni a két pilóta között az eddigi teljesítményük alapján?

Nagyon más karakterek sok szempontból, még akkor is, ha mind a ketten szívesen nyilvánulnak meg közösségi média felületein. Jóban is vannak egymással, kaphatók az ökörködésre, amiben persze benne van az életkoruk is, de azért nagyon mások. Norrist a McLaren nem is szeretné elengedni, tudják, hogy vele nagyon jó lóra tettek és kell egy top pilóta, aki akár 5-6-8 éven keresztül is vezeti. Furcsa ezt kimondani, mert nem volt korábban divat a Forma–1-ben ilyen hosszú szerződéseket kitölteni, de Lewis Hamiltont 2013 óta van a Mercedesnél, a tizedik szezonja lesz, tehát van is rá már példa. Norrisnak ez egy jó lehetőség, még akkor is, ha idén ez egyértelmű nem a világbajnoki címért megy, de egyébként van olyan erős, hogy ráépülve a McLaren aztán domináns csapat is lehessen. A legtöbb versenyző abban a szituban jobban érzi magát, ha megvan egy csapattól az abszolút bizalom, minden köré épül, és ezt érzi is, de pontosan tudja, hogy az életkora, a tehetsége meg az eddig nyújtott teljesítménye alapján tulajdonképpen ő addig marad itt, ameddig saját maga nem dönt úgy, hogy távozik.

Delfinezés és súlytöbblet, talán ez volt a két legsúlyosabb probléma a csapatoknál. Talán a delfinezést a McLaren elég jól meg tudta oldani, vagy ez nem ilyen egyszerű?

A McLarennél ezek komoly ütőkártyák. Az, hogy végig stabilan ment az autó, picit sem pattogott, hullámzott az úton – ez a delfinezés –, ami nagyon zavarja a versenyzőket is, meg tönkre is tudja tenni az autó bármelyik alkatrészét.

Teljes versenytávon keresztül kifejezetten zavaró.

Miután erre nem készülnek, erre nem lehet edzeni, előbb-utóbb nemcsak, hogy fejfájást okoz meg csigolyaproblémákat, sok minden másban is jelentkezhet ennek a hatása, és előbb-utóbb ez hibára kényszeríti a versenyzőt. Ha az egyenesben folyamatosan bólogató fejjel mész, akkor egy idő után már azt sem látod, hogy mit raknak be eléd vagy urambocsá’ nem veszed észre időben, hogy belengetnek egy safe ticker táblát vagy egy zászlójelzést. A csapatok megpróbálják ezt megoldani magasabb hasmagassággal meg vágatokkal a padlólemezen, csak ezzel leszorítóerőt veszítenek, köridőt veszítenek, amit nem szeretnek, ezért megpróbálnak a legközelebb menni ahhoz a határhoz, hogy még ne legyen annyira komoly ez a mozgás. Bahreinre, a tesztek végére három csapatnál tűnt el teljesen a jelenség, a McLarennél, az Alfa Romeónál, illetve a Red Bullnál.

A pilóták bármennyit is fogynak, az autó jóval nehezebb, mint lehetne, az a lényeg.

A hírek szerint a RedBull, a Mercedes, az Aston Martin 15 kiló plusszal legalább rendelkezik a 798 kilóhoz képest, és ez a versenyzők tömegével nem megoldható, mert a versenyzőt az üléssel együtt 80 kilóra súlyozzák föl, teljesen mindegy, hogy ki hány kiló, tehát azon nem tudnak nyerni. Az autó tömegéből kell lefaragni, és ilyen szempontból a hírek szerint az Alfa Romeo az egyetlen csapat, amely súlyhatár alatt van most, a McLaren pedig ott billeg valahol a súlyhatáron, mindenki másnak plusz súlya van.

Ezt hogy oldják meg?

Ez rengeteg pénz, pénz, pénz, és fejlesztés. Meg kell nézni, hogy mi az, amiből tömeget tudnak csökkenteni, mi az, amiből szerkezetileg lehet egyszerűsíteni vagy elvenni még belőle úgy, hogy a stabilitása, merevsége megmaradjon az autónak, de ez mind rengeteg pénzbe, munkaórába és mérnöki gondolkodásba kerül. Miután 140 millióba kell beleférni a költségsapka miatt, ezért nem lehet a végtelenségig variálni ezekkel az elemekkel vagy olyan extra dolgokkal kísérletezni, amire se idő, se pénz nincs már így a szabályok határain belül.

Vasárnap délután négy órakor rajtol majd a bahreini nagydíj. Kiket álhat a dobogóra?

Ez az éra, főleg az elején nagyon sok technikai meghibásodással indulhat. Szerintem azt látjuk majd, nagyobb százalékban állnak meg vagy állnak le autók a futamok alatt, és éppen ezért, ha csak ezt vesszük figyelembe, meglepetésdobogó is lehet vasárnap. Ha pusztán az erőviszonyokat vizsgáljuk, akkor Red Bull–Ferrari versenyfutás lesz, és a Verstappen, Leclerc, Sainz hármas várható a dobogóra.

