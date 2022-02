Forma–1: egy szupertitkos megoldás felboríthatja az idei erőviszonyokat

Idén is három sprintkvalifikációs futamot rendeznek a Forma–1-ben, de már nemcsak az első három, hanem az első nyolc helyezett kap pontot – mondta Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője.

"Titkon azt gondolom, hogy nem csak a szakma, hanem

a nézők is abban reménykedtek, hogy felejtsük el ezt a dolgot...

Nem volt annyira jó tavaly, akárhonnan nézem. Ha úgy nézem, hogy eredetileg hat időmérős futamot terveztek, ahhoz képest jó már a három. Rém egyszerű az oka: költségvetési plafont vezettek be tavaly a Forma–1-ben, és emiatt a Motorsport Világtanács legutóbbi ülésén le is szavazták. Maradt egy olyan elgondolás, hogy három olyan különleges futam lesz, mint tavaly, csak a helyszín változik. Azt nem tudom, Imolától mit várnak, Brazília maradt, ahol a legszínvonalasabb versenyt kaptuk, de itt vége is az összes pozitívumnak. A harmadik Ausztriában lesz. Erőlködnek még ezzel a dologgal, de azt kell mondanom, hogy nem biztos, hogy ez a jó irány" – tette világossá a szakíró.

A téteket mindenesetre emelték, 8 pont jár a győztesnek a sprintfutamon, és aki három ilyet meg tud nyerni, az majdnem egy futamgyőzelemnyi ponttal gazdagabb lesz, aminek azért döntő jelentősége lehet egy tavalyihoz hasonló, kiélezett vb-csatánál – ismert, Lewis Hamilton és Max Verstappen között az utolsó futam utolsó körében dőlt el a világbajnoki cím sorsa, az utóbbi javára.

"Kérdés, lesz-e valódi versenyfutás, mert a bemutatók után kezd az az érzésem lenni, hogy ha nagyon nagy szerencsénk lesz,

kapunk egy olyan évet, amilyen 2009-ben volt, amikor a Brawn GP jött a semmiből, és senki egy lyukas garast nem tett volna fel arra, hogy a bajnoki címért mennek Jenson Buttonnal.

Titkon abban reménykedem, hogy az egyik csapat kitalált valami jobbat, mint az összes többi, az egyébként összébb húzott keretrendszeren belül" – latolgatott Vámosi Péter.

Szerinte 2023 lesz az, amikor minden csapat rájön majd, hogy "mit kellett volna csinálni", és megfejtik egy-két sikeres istálló titkait.

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov