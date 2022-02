Ancelotti szerint nem kell kapkodni

Carlo Ancelotti visszatér a Parc des Princes-be. A Real Madrid olasz trénere másfél éven keresztül irányította a francia csapatot, 2012 elejétől. Nyert egy bajnoki címet, de ez ottani léptékkel nem feltétlenül sikertörténet, de ki tudja, mi következett volna, ha nem csábítja el a Real Madrid.

Azóta ez a második periódusa a spanyol sztárcsapatnál, 2014-ben megnyerte azt a trófeát, amire Párizsban is leginkább vágynak: a Bajnokok Ligája serlegét. Ancelotti a BL-történelem egyik legsikeresebb edzője, rajta kívül csak Zinédine Zidane nyert háromszor is (a BEK-ben van Bob Paisley-nek is három elsősége), sőt unikum abban a tekintetben, hogy a nagy hármasból egyedüliként nyerte meg két klubbal is a trófeát.

Ha valaki, ő tudja, hogyan kell meccselni a királykategóriában. Arról írt a Marca a mérkőzés délelőttjén, hogy Ancelotti játékosai lelkére kötötte, nem kell kapkodni, a továbbjutás két mérkőzésen dől el. Nyilván sokféle olvasata van egy ilyen mondatnak, de leginkább az, hogy

a Madrid nem fog sok kockázatot vállalni a Parc des Princes-ben.

Persze, kockázat lehet önmagában az is, ha a nem teljesen egészséges Karim Benzema játszik, erre pedig jó esély van. Mint ahogyan arra is, hogy Gareth Bale bekerül a kezdő csapatba. A Marca azt is megjegyezte, hogy a walesi általában a nagy meccsek és a látványos gólok embere, ki felejtené kijevi ollózását a BL-döntőben, vagy a Barcelona elleni egyik el Clásicón góllal zárt nagy rohanását. Ancelotti megerősítette, hogy Bale távozik a nyáron, szerződése lejártakor.

Ami a franciákat illeti, számukra talán még fontosabb a BL megnyerése (pedig hol van az még…), mint a Madridnak. Mauricio Pochettino együttese számára ez lenne az idény igazi fokmérője, a francia bajnokság megnyerése kötelező házi feladat. (Mégha legutóbb nem is sikerült…)

Pochettino semmiképpen sem számíthat a Real Madrid legendájára, a nyáron Párizsba igazol Sergio Ramosra, aki sérült. Az argentin edző azon gondolkodik, hogy Gianluigi Donnarumma vagy Keylor Navas védjen, utóbbi, a Zidane-korszakban a Real Madrid első számú kapusa volt.

Nagy valószínűséggel összeáll a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar trió.

Messi a Barcelona játékosaként sokáig az el Clásicók specialistájának számított, több mint 1200 napja nem tudta bevenni a nagy rivális kapuját. A BL-ben ellenben kitűnő a mérlege a Madriddal szemben.

A mérkőzés este 9 órakor kezdődik a Parc des Princes-ben.

A nap másik mérkőzésén, Lisszabonban, a Sporting fogadja a Manchester Cityt.

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi