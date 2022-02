Vári Attila: nehéz pillanatokat is szereztünk a vízilabda-kapitányoknak

Négy helyszínen – a Margitszigeten, Debrecenben, Szegeden és Sopronban rendezik majd a csoportmeccseket a nyári vizes-világbajnokság vízilabdatornáján – jelentette be Vári Attila. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke az InfoRádió kérdésére felidézte az előző hét tartalmas pillanatait, amikor rengeteg egyeztetést folytattak a világszövetséggel, a FINA-val, de közben zajlott az európai szövetségi kongresszusa is.

"Ott is sok elégedetlen hangot hallottunk, határozottan az volt a játékosok, sportvezetők véleménye, hogy világbajnokság nélkül az idei év nem mehet le" – mondta a kétszeres olimpiai pólós, és hozzátette,

sorsok dőlnek el egy-egy ilyen döntéssel, ezért határoztak úgy, hogy megkezdik az egyeztetéseket.

"Egyértelmű az a FINA határozat, hogy megkaptuk ezt az eseményt. Már bizonyítottunk, ezért a FINA a rövid szervezési idő ellenére is nyugodtan odaadta ezt az eseményt Magyarországnak, és én erre nagyon büszke vagyok. A világ legjobbjai közé tartozunk rendezvényszervezésben is" – mondta.

A vizes-vb többi részének Budapest ad otthont, és a legfontosabb meccsek vízilabdában is a Margitszigeten lesznek, de három vidéki helyszín is lesz a pólótornán. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke elmondta, az elmúlt tíz évben komoly létesítményfejlesztés történt az országban, és ezek a létesítmények használhatók világesemény lebonyolítására is, ezzel pedig az ottani szurkolókat is ki tudják szolgálni.

A vb megrendezése miatt a vízilabda-versenynaptárt is újra kell írni, mert például a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjét éppen július első hétvégén rendezték volna, amikor már javában zajlanak majd a vb küzdelmei. Vári Attila kiemelte, a versenynaptár módosítása egy kellemes feladat, hiszen mindenki azt szerette volna, hogy a világbajnokságot megtartsák ebben az évben.

"Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, büszke vagyok arra, hogy ennyire szeretik a magyar szervezést és a magyar helyszíneket" – tette hozzá.

A friss bejelentés feladatot ad a magyar válogatottak vezetőinek is, hiszen át kell alakítaniuk a csapat felkészítését, hogy közvetlenül egymás után két tornán, a budapesti vb-n és a római Európa-bajnokságon is csatába tudják küldeni csapatukat.

"A kapitányok mindig készen állnak a feladatra, ez a dolguk.

Nyilván biztos, hogy nehéz pillanatokat szereztünk nekik, mert az egész felkészülési tervet most módosítaniuk kell egy kicsit, de kitűnő szakemberekről beszélünk, ők ezt meg fogják tudni oldani" – mondta a szövetség elnöke.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor