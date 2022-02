Kaphat még egy esélyt Pierre Gasly

Pierre Gasly 2019-ben került a Red Bullhoz, de aztán alig több mint fél szezon után visszaültették a fiókcsapatba, és azóta is az AlphaTauri színeiben versenyez. Ott azonban szépen szerepelt: többször dobogóra állt, a 2020-as Olasz Nagydíjon első győzelmét is megszerezte. Felmerült hát a kérdés, hogy vajon ismét átkerülhet-e a Red Bullhoz.

A Red Bull sportigazgatója, Jonathan Wheatley a Jack Threlfall Showban hintette el, hogy a 26. születésnapját február 7-én ünneplő Gasly már készen áll a következő lépésre, és nemcsak az ő, hanem Alexander Albon példájából is tanulva - írta meg a vezess.hu.

„Alex mellett sok mindent megtanultunk. Például azt, hogyan támogassunk egy olyan fiatal versenyzőt, aki nehéz időket él meg. Előtte ugyanebben a helyzetben volt Pierre is, és láthatjuk, milyen most az önbizalma. Magára talált egy viszonylag kicsi csapatnál, és őszintén szólva úgy látom, már készen áll arra, hogy megtegye a következő lépést” – fogalmazott a szakember. Ennél konkrétabban nem fogalmazott, de úgy tűnik, megvannak a terveik a francia pilóta jövőjére vonatkozóan is.

