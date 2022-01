Viharosan távozott az MLSZ szakmai igazgatója

Távozott az MLSZ szakmai igazgatója, Fehér Csaba, ám a változásra nem éppen békés keretek között került sor, a volt válogatott labdarúgó a Nemzeti Sportnak nyilatkozva kívánt tiszta vizet önteni a pohárba.

" A válás egyik indoka az volt, hogy nem követtem a sportigazgató utasításait. Erre valóban akadt példa, azonban ha valaki másfél éve azt mondja nekem, hogy Barczi Róbert utasításai szerint kell működtetnem az utánpótlás-válogatottakat, be sem teszem a lábam a szövetségbe" - jelentette ki Fehér Csaba, akinek a távozásakor azt javasolta főnöke, egyeztessék, mit kommunikálnak az ügyről, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy azt mondja, amit valójában gondol. "A közös megegyezéssel végkielégítés is járt volna, de ezt az ezzel járó előre egyeztetett kommunikáció miatt köszönettel visszautasítottam,

a végkielégítés összegénél többet ér nekem, hogy elmondhassam, miért állítottak fel."

Konkrét példákat is említett, hogy miben szegte meg a vezetői utasításokat.

"Barczi Róbert azt kérte tőlem, hogy az MLSZ új előírásait az utánpótlás-versenyrendszer átalakításával és az átigazolási szabályokkal kapcsolatban képviseljem vele közösen az elégedetlenkedő akadémiák előtt. Erre nemet kellett mondanom, mivel a kialakításukban nem vettem részt, a véleményemet sem kérdezték meg róla, ráadásul közülük többel én sem értek egyet, így nem lehettem volna hiteles a klubvezetők előtt"

Egy másik jelentős nézetkülönbséget okozott, hogy a sportigazgató elvárta tőle, hogy

az általa befolyásosnak gondolt szülőkkel egyeztessen a válogatási elvekkel kapcsolatban.

"Az én felfogásom szerint egy átlagos utánpótlásedzőnek sem szabad szakmai kérdéseket szülőkkel megvitatnia, egy MLSZ-alkalmazottat pedig kimondottan hiteltelenné tesz, ha egyik nap a klubok iránti elvárásairól tart előadást, másnap pedig apukáknak magyarázkodik. Barczi Róbert elment helyettem, és utólag azt gondolom, ez volt az a pont, amikor minden tekintélyét elveszítette a szememben" - nyomatékosította Fehér Csaba.

Akkor viszont szerinte is hibázott, amikor engedte, hogy a sportigazgató beleszólhasson az U21-es válogatottnál Gera Zoltán szakmai stábjának összetételébe.

Fehér Csaba hozzátette, szívesen, beszélt volna érdemben a sportigazgatóval a szakmai terveiről, amit munkába lépése után az első hetekben írásban leadott, erre azonban másfél év alatt nem került sor.

A lapnak Barczi Róbert is elmondta a véleményét ugyanerről:

"Az MLSZ egy munkahely, amelynél a feladatok értékelését nem a nyilvánosság előtt kell elvégezni, de természetesen tavaly ősszel írásban részletesen felhívtuk Fehér Csaba figyelmét arra, mi az, ami nem működik. Mivel nem történt ezekben előrelépés, váltanunk kellett, nyilvánvalóan nem az itt elhangzó komolytalan indokok miatt. (...) Attól, hogy valaki kiváló labdarúgó volt, még nem biztos, hogy automatikusan vezetőként is helyt tud állni. Szerencsére vannak ellenpéldák is. Függetlenül a mostani döntéstől, szerintem Fehér Csaba értéke a magyar labdarúgásnak, és remélem, más szerepkörben ezt bizonyítani is tudja" - fogalmaz a sportvezető közleménye.

Nyitókép: MTI/Beliczay László