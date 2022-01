Gulyás István a rossz rajt után: tehetetlenek voltunk

A magyar férfi kézilabda-válogatott tagjai sem tudják, hogy mi okozta a gyengébb kezdést Hollandia ellen, az Európa-bajnokság első meccsén. A rivális ekkor öt góllal is vezetett, ezt a különbséget a hajrára tudta ledolgozni a csapat, de fordítania nem sikerült. A végén pedig néhány hibát megint kihasznált az ellenfél, és 31-28-ra nyert.

„Tudjuk, hogy csalódást okoztunk az egész országnak. Nagyon várjuk a következő meccset, hogy megmutassuk, ez csak egy kisiklás volt, és mindent megteszünk, hogy ki tudjuk javítani” – mondta Székely Márton kapus, aki védéseivel nagy szerepet játszott abban, hogy ne legyen nagyobb a különbség. Úgy látta, nem a hazai pálya és a 20 ezer néző jelentett nyomást, egyszerűen gyermeteg hibákat követtek el, amikor pedig megvolt az esély, apróságok döntöttek. Elképzelhetőnek tartja, hogy hiányzott egy plusz felkészülési meccs, a fehéroroszok elleni a múlt héten pozitív esetek miatt maradt el, de minél előbb megoldást kell találni, mert vasárnap jön a következő fontos meccs, Portugália ellen.

Hanusz Egon azt mondta, még egyszer nem szabad így kezdeni egy meccset. „Csütörtök este még mindenki csalódott volt, nem így terveztük a bemutatkozást. Mindenki nehezen tudott elaludni, és agyalt a meccsen. Rendezni kell a fejeket, és péntek reggel már másik csapat jött le az edzésre. A következő meccsre fókuszálunk, és igyekszünk túllendülni a rossz kezdésen” – nyilatkozta az irányító.

Ancsin Gábor nem hiszi, hogy a telt ház miatt játszott görcsösen a válogatott, de azt nem tudta megfejteni, hogy miért kezdtek így.

„Rossz napunk volt, az elmúlt három év legrosszabb meccsét játszottuk, sajnos borzasztó az időzítés.

Nem tudtuk a pályára vinni, amit a stáb kért tőlünk. Készültünk rá, hogy a hollandok gyorsak, más stílusban játszanak, mint mi, mégis ránk rohantak. Bízhatunk abban, hogy több meglepetést nem fognak okozni a hollandok az Eb-n, de magunkra kell figyelnünk, és úgy játszani, ahogy korábban is. Nem szabad beleesni a számolgatási hibába” – emelte ki az átlövő.

Gulyás István szövetségi kapitány szerint ha másnap reggelig tart, akkor sem tudták volna megnyerni a hollandok elleni találkozót.

„A kispadról úgy éreztem, hogy tehetetlenek voltunk egy kicsit.

Ami a kézilabdában létezik baki, egyszerű hiba, butaság, mindent elkövettünk. Bedobásból eladtuk a labdát, szabálytalan csere, középen átfutottunk a kapus előtt, ezért kaptunk kiállítást. Voltak taktikai hibák is. Nem sikerült belenyúlni a meccsbe, nem sikerült megnyugtatni a játékosokat. A meccs végéig tartott a megfelelési vágy, a görcs, talán ebbe rokkant bele a csapat.”

Azt kérdeztük a szakvezetőtől, most hogyan próbálnak megbirkózni a nyomással. Gulyás István azt mondta, hogy számítottak arra, hogy nehéz lesz az első meccs, de úgy látja, a játékosok feloldódnak, tudják kezelni a helyzetet, és a vasárnapi már jóval egyszerűbb lesz ilyen szempontból.

Nagy László csapatvezető, a szövetség alelnöke azt mondta, nem az volt a vereség oka, hogy a válogatott nem edzett a helyszínen a meccs előtt és ezért nem ismerte a csarnokot.

„Most mindenki csalódott, önkritikus. Tudjuk, hogy csalódást okoztunk magunknak is és a szurkolóknak is. Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, a hollandok nyomás nélkül jöttek, minket pedig talán megnyomott a hazai közönség. Bízunk abban, hogy átestünk a tűzkeresztségen már. Van két napunk, hogy rendezzük a sorokat. A múltat magunk mögött hagyni, a hibákat kijavítani, a jó dolgokat tovább vinni, most erre van szükség. A legfontosabb, hogy lelket öntsünk a játékosokba. Ahogy telnek az órák, látszik, hogy egyre inkább kezdenek megnyugodni, mindenki tudja, mennyire fontos a portugálok elleni vasárnapi találkozó. Bízunk a csapatban és az elképzelésekben is, közösen szeretnénk ezt megvalósítani" - fejtette ki. Kérdéses Bánhidi Bence játéka Bánhidi Bence megsérült a hollandok elleni meccs második félidejében. A beállónak szalagsérülés van a bokáján, az egészségügyi stáb kezeli. Több vizsgálatot is végeztek rajta, folyamatos kezelésben részesül. Még nem lehet megmondani, pályára léphet-e vasárnap Portugália ellen.

