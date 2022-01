Óriási izgalmak, de vereséggel kezdett a magyar válogatott az Eb-n

Felfokozott hangulatban érkezett már a bemelegítésre, majd a bemutatásra is a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely története első Európa-bajnoki mérkőzését játszhatta hazai pályán. A hollandok elleni meccskeretbe nem került be Borbély Ádám, Nagy Bence, Győri Mátyás és Sunajko Stefan.

Az első holland akcióból Smits talált be, így ő szerezte az első hivatalos válogatottgólt az MVM Dome-ban. Máthé Dominik rögtön egyenlített átlövésből, talpra ugrasztva 20 ezer nézőt. A hollandok legnagyobb sztárja, Steins is meglőtte az első gólját, aztán Bánhidi Bence volt eredményes beállóból. A védekezés nem állt össze a meccs elején, a rivális 5-2-re lépett el a 7. percben. Ráadásul Máthé Dominik hetesből nem tudta bevenni Ravensbergen kapuját. Bánhidiéknak sikerült néhány blokkal elbizonytalanítaniuk a holland lövőket, aztán Máthé második hetesét már értékesítette bő 10 perc után (3-5).

A hollandok is hétméterest lőhettek, Bánhidi pedig két percet kapott. A mieink üres kapuval támadtak, de a labdavesztés után az ellenfél ezt kihasználta. Négygólos hátrányban a magyar szakmai stáb időt is kért. Mikler fontos védése után a lendületes ellenakcióból Pedro szépített, visszahozva a közönség hangját. Egymás után két holland gól következett, de Máthé egy újabb hetesével sikerült tartani a lépést (5-9). A 16. percben Székely Márton érkezett a magyar kapuba, és rögtön nagy védéssel kezdett, a másik oldalon viszont Bodó Richárd elszórta a labdát. A hollandok tizedik gólját Smits szerezte hetesből.

Pedro kínai figurából próbálkozott, de Ravensberger hárított. A 20. percben Máthé ismét hetest lőhetett, a kapuba erre beálló Schellekens azonban túljárt az eszén, így nem sikerült csökkenteni a különbséget.

Székelynek szélről sem tudtak betalálni, a 23. percben aztán Bodó ment fel, és lőtte ki az alsó sarkot. Sokáig nem lehetett örülni, ugyanis Stavast bombagólja mellé Sipos két percet kapott (6-11). Hanusz Egon tört be remekül, és szerezte meg első gólját, utána viszont Bodó lőtt mellé. A hollandok gyorsan végig tudták vinni a támadást, és Benghanem nem hibázott (7-12).

Kicsit javult a játék, Lékai hetesből, Bodó pedig akcióból volt eredményes, így háromra csökkent a hátrány. A hollandok időkérés alatt próbálták rendezni a soraikat, és lőttek is egy újabb gólt, megint Smits, de Bánhidi is megvillant. Székely fogott nagyot az utolsó percben, Ancsin lövése viszont nem ment be, így Hollandia 13-10-re vezetett az első félidőt követően.

Második félidő

Remekül indult a második félidő, a Pedróval szembeni szabálytalanság miatt kapott hetest Lékai lőtte be, majd Bóka Bendegúz csökkentette minimálisra a hátrányt egy gyors támadás végén (12-13). A hollandok is magukra találtak gyorsan, de mivel a mieink is rendre belőtték helyzeteiket, az 1-2 gól állandósult.

Az első percek rohanása kicsit alábbhagyott, mindkét csapat jobban figyelt a védekezésre. Bóka eladott labdája után Székely kivetődve hárította a lövést, de egy elcsavart labdánál már tehetetlen volt. Aztán beállóból is eredményesek voltak a hollandok, így négyre nőtt a különbség. Lékai góljaival tartotta a lépést a magyar csapat (16-19).

A 41. percben Ten Velde kapott piros lapot ütésért. Kettős fórban támadhattak a mieink, és Pedro szélről be is talált. Sikerült keményebbé tenni a védekezést. Egy akciót elsiettek a mieink, a következőből aztán extázisban játszó Lékai 18-20-ra alakította az állást. Közelebb viszont ekkor nem sikerült kerülni, a kapus védett.

A támadások egyre ötletesebbek voltak, Topic beállóból volt eredményes, Máthé és Lékai is betalált, de közben a hollandok is szinte minden akcióból tudtak gólt szerezni, nem akart fogyni a háromgólos előnyük.

Bodó átlövéseivel hozta vissza reményt, majd az 51. percben labdaszerzés után Sipos került ziccerbe, de a kapusba lőtte, pedig egy gólra lehetett volna ekkor felzárkózni. A holland időkérés után Steins újra becsapta a védőket, aztán Bodó lövését tolta ki Ravensbergen (23-26) az 52. percben.

Nagy hajrát indíottt a magyar csapat: Bodót nem bizonytalanította el az előző hiba, kétszer is szétbombázta a holland kaput, közben pedig Székely is tudott védeni, így hosszú idő után újra egy volt a különbség (25-26). Ettől a drukkerek is rátettek még egy lapáttal. Pedro is betalált, majd egy holland belemenés után nem sikerült megjátszani a beállót. A hollandok próbáltak az idővel is játszani, hosszú támadásokat vezetni, és Smits nagy gólja után 28-26-ra módosult az állás. Lékai lövése átcsorgott a kapuson, és az 57. percben újra a döntetlenért támadtak a mieink, a helyzetet pedig a rutinos irányító meg is oldotta. Az őrület folytatódott, Boomhouwer cunderrel csapta be Székelyt az 58. percben, vagyus újra a hollandok álltak jobban.

Az utolsó két percre emberelőnyben kerültek a magyarok, de a támadást nem sikerült góllal zárni. Rossz csere miatt Lékai is két percet kapott. A hollandok beállóból betaláltak, a mieink már erre nem tudtak válaszolni. A vége 31-28 lett. A magyar válogatott története során először kapott ki Hollandiától.

Vasárnap 18 órakor Portugália lesz az ellenfél. A középdöntőbe a csoport első két helyezettje jut.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás