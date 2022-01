Lewis Hamilton jövőjéről küldött egyértelmű üzenetet a Mercedes

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a tavalyi szezonzáró óta nem adott hivatalos nyilatkozatot, több híresztelés is szólt arról, hogy a Mercedes versenyzője esetleg visszavonul. A brit versenyző nem erősítette meg, de nem is cáfolta a pletykákat, a Mercedes azonban most elég erősen utalt arra, hogy nem lesz itt semmilyen visszavonulás – szúrta ki a vezess.hu.

“A balsors egyeseket megtör, másokat rekorddöntésekre ösztökél” – üzente a Mercedes. Ez elég egyértelmű utalás arra, hogy Hamilton folytatja Forma–1-es karrierjét.

Adversity causes some to break; others to break records. ??? pic.twitter.com/KVTf6iXKma — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 2, 2022

Nyitókép: Dan Mullan/Getty Images